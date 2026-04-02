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Festival Binacional de Cerveza Artesanal en Chuy: más de 150 variedades y una feria gastronómica

El 4 de abril, desde las 18 horas, la Avenida Internacional será sede de un encuentro con entrada libre que combina cerveza artesanal, cocina de distintas culturas y una copa en la que el público vota.

Rosana-Decima
Rosana Decima
02/04/2026, 14:00
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Vaso de cerveza. Foto: Pixabay.

El 4 de abril a las 18 horas se realizará el 4º Festival Binacional de Cerveza Artesanal en la Avenida Internacional de Chuy, con entrada libre y gratuita.

Se trata de una propuesta que busca integrar a ambos lados de la frontera a través de la producción cervecera y la gastronomía.

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Declarado de Interés por el Ministerio de Turismo, el evento se desarrollará en un gran patio cervecero donde los asistentes podrán degustar más de 150 variedades de cerveza artesanal. La oferta se complementa con una feria gastronómica de identidad fronteriza, que incluye platos de la cocina uruguaya, brasileña, árabe, mexicana y venezolana.

Cerveza artesanal. Foto: F. Ponzetto
Cerveza artesanal. Foto: F. Ponzetto
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Uno de los principales atractivos será la 2ª Copa Binacional, un certamen sensorial en el que los propios productores presentan su mejor creación. En esta instancia, el público tiene un rol central: degustar y votar por la mejor cerveza del festival, en una dinámica que también busca acercar a los asistentes a los procesos de elaboración.

La programación completa puede consultarse aquí:

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