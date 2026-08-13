Día de la Niñez: actividades para toda la familia en el Espacio Modelo
El Espacio Modelo celebrará el Día del Niño con una jornada gratuita para toda la familia, que incluirá música, talleres, deportes, maquillaje artístico y espectáculos.
El próximo domingo 16 de agosto, el Espacio Modelo celebrará el Día de la Niñez con una jornada de actividades para toda la familia.
La programación comenzará a las 11:00 y se extenderá durante toda la tarde, con propuestas que incluyen música, talleres, deportes, maquillaje artístico y espectáculos.
Entre las actividades previstas se encuentran PIÚ, música viajera, para niños de 0 a 3 años; la Escuela de BMX, desde los 6 años; la pista de skate, abierta a todo público; y el Espacio PIM, para niños de 0 a 3 años.
También habrá dos ediciones del Taller El rincón creativo, para niños de 3 a 12 años, un espacio de maquillaje artístico y la presentación de Opa Payasos y Los Rockolis.
El acceso a la jornada será libre y gratuito. Algunas actividades cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa.
El Espacio Modelo dispone además de dos puntos de hidratación con agua potable y permite el ingreso con mascotas, que deberán permanecer con correa y alejadas de la zona de juegos infantiles.
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