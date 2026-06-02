Por qué dormir con muchas almohadas ayuda a alinear la columna y evitar el reflujo gástrico

El acto de dormir representa uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para el ser humano. Durante el descanso, tanto el cuerpo como la mente intentan recuperarse de las tensiones acumuladas a lo largo del día. En este contexto, especialistas en psicología y medicina del sueño comenzaron a analizar un hábito cada vez más frecuente: dormir rodeado de varias almohadas o abrazar una almohada durante la noche.

Para los expertos en higiene del sueño, el uso de múltiples almohadas tiene, en muchos casos, una explicación física y ergonómica. La doctora Shelby Harris, psicóloga clínica especializada en medicina conductual del sueño, sostiene que colocar almohadas debajo de las rodillas o a los lados del cuerpo ayuda a mantener una correcta alineación corporal durante el descanso.

Foto: Commons.

Según la especialista, esta práctica favorece posiciones saludables, como dormir boca arriba, y puede contribuir a reducir dolores musculares, molestias cervicales y problemas de reflujo gástrico. Desde este enfoque, las almohadas funcionan como herramientas de soporte físico destinadas a mejorar la calidad del sueño.

Sin embargo, cuando el hábito trasciende la simple comodidad corporal, la psicología clínica encuentra respuestas vinculadas con la regulación emocional y la respuesta del organismo al estrés.

La doctora Stephanie Silberman, integrante de la Academia Americana de Medicina del Sueño, explica que rodearse de elementos suaves genera un llamado “efecto nido”. La presión y el contacto de las almohadas activan el sistema nervioso parasimpático, encargado de inducir estados de relajación.

Este proceso ayuda a disminuir los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés, y favorece la liberación de oxitocina, neurotransmisor asociado con la calma, el bienestar y la sensación de seguridad. Como consecuencia, muchas personas logran reducir la ansiedad, evitar la rumiación mental y conciliar el sueño con mayor facilidad.

Foto: Commons.

La necesidad de abrazar almohadas también está relacionada con la teoría de los objetos transicionales, desarrollada por el psicoanalista Donald Winnicott en su obra Realidad y juego (1971). Según esta teoría, los seres humanos buscan elementos físicos que funcionen como apoyo emocional frente a situaciones de vulnerabilidad.

Winnicott observó que los niños suelen aferrarse a mantas o peluches para reducir la ansiedad vinculada a la separación. La investigación psicológica posterior reveló que este mecanismo también puede mantenerse en la adultez. En períodos de estrés, cambios emocionales, soledad o inseguridad, muchas personas recurren inconscientemente a las almohadas como una fuente de contención emocional.

Por este motivo, especialistas sostienen que dormir con varias almohadas no tiene un único significado psicológico. En algunos casos responde a una necesidad física relacionada con el descanso y la postura corporal; en otros, actúa como una estrategia de regulación emocional que ayuda a generar sensaciones de protección y tranquilidad.

Foto: Unsplash.

Por qué muchas personas abrazan una almohada al dormir

Diversos expertos en salud mental explican que abrazar una almohada durante la noche suele representar una búsqueda inconsciente de confort emocional y conexión afectiva.

El gesto reproduce parcialmente la sensación de abrazar a otra persona, lo que brinda calma y seguridad psicológica. En contextos de soledad, angustia o ansiedad, la almohada puede convertirse en una especie de “ancla emocional” que ayuda a reducir el malestar y facilita un descanso reparador.

Para la psicología moderna, este comportamiento no debe interpretarse necesariamente como un problema, sino como una respuesta adaptativa del organismo orientada a mejorar el bienestar emocional y la calidad del sueño.