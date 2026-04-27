Conocé Hoy se prende, una canción que nace con vocación de ser el himno de los asados

En Uruguay, el fuego no es solo un recurso para iluminar, dar calor o cocinar alimentos: es un lenguaje. Hay algo casi instintivo en la forma en que se arma un asado, como si cada chispa activara una memoria compartida. No hace falta convocatoria formal ni excusa precisa; alcanza con que alguien diga “prendemos” para que el encuentro empiece a tomar forma. Daniel “Yaya” Pereyra observó esa coreografía social y compuso Hoy se prende, una canción que es casi un himno a ese ritual que reúne.

Creador, compositor, solista de la canción, coros, arreglos corales, productor y director general, “Yaya” apostó a una creación colectiva y trabajó con Hugo Jasa como productor musical. En esta ocasión, además, se dio el lujo de contar con invitados especiales y conformar una banda con los mejores músicos de Uruguay.

Hugo Fattoruso, Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Fede Righi, Fernando Hurón Silva y Gabriel Ferreira son algunos de los virtuosos que se sumaron, son solistas y coristas de primerísimo nivel (algunos premiados en el carnaval uruguayo). Ricardo Canario Villalba, Alejandra Díaz, Alberto Fernández, Nico Grandal, Javier Carvalho, Gastón Abella, Juan Manuel Pereyra, Agustín Ríos y Edén Iturrioz, también comparten sus dones. Hoy se prende tiene desde el talento de la ópera hasta figuras murgueras.

“Hoy se prende ya está en todas partes, llevando un pedacito de Uruguay a cada rincón del mundo. Es una canción que abraza, acerca y hace que -estés donde estés- siempre puedas sentirte en casa”, remarcó Yaya.

Con una vasta experiencia laboral con medios de comunicación y la agencia de publicidad Punto Ogilvy, el autor echó mano a todos sus recursos para que su creación levante vuelo.

El QR que lleva a escuchar la canción ya está en la vía pública, la invitación al estreno de su videoclip viene acompañada de merchandising donde se destaca el fuego de su logo. Hay remeras, pegotines para el termo, gorros, cajas de fósforos y también mazos de naipes. La letra de la canción (recuadro) se imprimió para que “cantemos todos”.

Alrededor de la canción se creará una verdadera comunidad, donde cada vez que se enciende el fuego del asado o un fogón con amigos, se sumará alguna imagen a la cuenta de Instagram @hoyseprende.uy

canción Hoy se prende

Todo se dará a conocer ante amigos, artistas y medios de comunicación el jueves 30 de abril, en la previa del Día de los Trabajadores. El condimento de la jornada será que más allá de la presentación formal, La mesa de los galanes (99.5 FM Del Sol, de 13.00 a 16.00 horas) se sumó a la convocatoria del artista y transmitirá el programa desde el lugar.

“El 1° de Mayo seguro se prende el fuego. En el fondo, más que encenderlo, se trata de mantener viva esa llama invisible que une, que abriga y que, de alguna manera, siempre está esperando ser avivada”, agregó Pereyra.

“Prender el fuego es una forma de pertenencia que no necesita ser explicada. Una manera de decir “somos” sin decirlo. Y ahora podemos ser y cantarlo con Hoy se prende”, puntualizó el autor.

Barbacoa, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

El asado, una pausa para estar con amigos

En tiempos acelerados, las reuniones en torno al fuego son pausa, punto de encuentro y tertulias que quedan en la memoria y forjan vínculos.

“El fuego reúne, iguala, convoca. No importa demasiado quién llega primero o quién se va último a un asado o fogón: lo que queda es esa sensación de haber compartido algo esencial, aunque no siempre pueda nombrarse”, remarcó Pereyra.

El autor no ideó Hoy se prende con fines publicitarios o a pedido de alguna marca, esta vez apuesta a que todos los uruguayos se apropien de una creación que nació con vocación de himno, ideal para entonarse cada vez que se enciende el fuego.

Y el asado es identidad. Ya lo expresó el periodista y antropólogo Gustavo Laborde en El asado. Origen, historia, ritual: “Me resulta casi imposible no pensar en el parrillero como una suerte de altar en el que todos los domingos se celebra una verdadera liturgia que alimenta el estómago, claro, pero también el ethos. Tan fieles son los uruguayos a este culto que ningún sagrario es lo suficientemente pobre: si no se dispone de las comodidades de un quincho, parrillero, barbacoa o templo similar, el oficio se realizará cómo se pueda y dónde se pueda: no avergüenza el medio tanque ni la parrilla apoyada en el cordón de la vereda”.