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Ricardo Trotti

Ricardo Trotti

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Activismo y periodismo

Cuando el periodista se siente el héroe de una causa, deja de informar para persuadir y de explicar para movilizar. En ese punto, adopta los vicios del influencer.
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