Verdulero agradece a Mujica y Lucía por "habilitar" un negocio

Imbuido por el espíritu navideño, el propietario de un local de frutas y verduras de Paso de la Arena decidió obsequiar un almanaque a sus clientes con un motivo distinto a lo habitual. El dueño del "Puesto La Terminal" colocó en la portada dos fotos del matrimonio Mujica-Topolansky, junto a una curiosa frase: "Agradecidos a la vicepresidenta Lucía Topolansky y al señor senador ‘Pepe’ Mujica por su habilitación".

El almanaque generó la reacción del edil Darwyn Belza, del Espacio 40 del Partido Nacional, quien realizará un pedido de informes a la Intendencia. Belza comentó a El País que "en el predio de este local también funciona un depósito de chatarra y abundan los roedores", y que el propietario tenía otra chatarrería en su casa que la IMM clausuró luego de aplicarle multas.

La verdulería está en Luis Batlle Berres y José Arocena, frente a la terminal de ómnibus de Paso de la Arena. "No entendemos cómo un particular acude a dos autoridades nacionales para lograr que le habiliten su negocio y no sigue los procedimientos normales como todo comerciante que paga sus impuestos. Además, hace el agradecimiento público con un almanaque que comenzó a distribuirse esta semana", agregó Belza.