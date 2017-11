Topolansky pide explicaciones a delegado del TCR

La vicepresidenta Lucía Topolansky mantendrá una reunión con el contador delegado del Tribunal de Cuentas en el Parlamento para pedir explicaciones sobre por qué remitió el subsidio del vicepresidente Raúl Sendic al organismo.

El Tribunal de Cuentas observó el pedido de subsidio que había sido otorgado por Topolansky y cuestionado desde la oposición. La observación no llegó aún a la vicepresidencia, a la que se le envió un borrador de la definición de forma electrónica.

"Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas de futuro y de algunos desajustes que hubo con el Tribunal de Cuentas, para que los trámites sean con la seriedad que tengan que darse", señaló la vicepresidenta en rueda de prensa.

Según Topolansky, no se cumplió "una vieja resolución del Tribunal de Cuentas" que dice que el primero en enterarse de una resolución debe ser el organismo y no la prensa. En esa misma línea cuestionó las "filtraciones" en torno al caso de Sendic; la misma posición fue adoptada por la Lista 711.

"Nosotros no fuimos los que enviamos la notificación sobre el subsidio de Sendic, el contador delegado lo hizo y en estos días voy a hablar para ver cuáles fueron las condiciones para cambiar el criterio", afirmó. Esto, dado que el mismo contador no remitió al TCR los subsidios de los diputados Edgardo Mier (Partido Nacional) y Gonzalo Mujica. Topolansky quiere saber "si hay alguna razón por la que se cambió el criterio" para enviar un informe sobre el subsidio y si lo hizo por su iniciativa o no. "Hay unas cuantas cosas que me interesan conversar con el Tribunal para saber cómo es. El Tribunal me tiene que dar una explicación", señaló la vicepresidenta.

Sendic ya le pidió a Topolansky que no reitere el gasto observado por el Tribunal de Cuentas. El exvicepresidente tomó esta decisión en conjunto con su sector, la Lista 711, después de entender que hay una "persecución política".