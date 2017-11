Sendic dejó el subsidio y su sector lo ayudará

Después de la observación del Tribunal de Cuentas al subsidio que iba a cobrar el exvicepresidente Raúl Sendic, la Lista 711 decidió pedirle a la vicepresidenta Lucía Topolansky que no reiterase el gasto.

La decisión se tomó ayer por la mañana en una reunión del sector, donde Sendic expresó su intención de que no se reiterara el gasto y renunció a cobrar los US$ 13.000 mensuales que le correspondían por ley. Según el Tribunal de Cuentas, solo puede cobrar el subsidio en el año 2020, aunque el sector "está seguro que será senador".

Aunque su único ingreso es ese, Sendic tomó la decisión de no insistir con el cobro para evitar una nueva polémica y más exposición mediática. Lo comunicó después de un análisis crítico que hizo la dirección de la Lista 711 sobre el fallo del Tribunal de Cuentas.

Antes, Sendic había defendido el cobro de su subsidio bajo el argumento de que es su "único ingreso". "Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho", apuntó en relación a la partida de dinero que recibirá una vez que el Tribunal de Cuentas lo ratifique, según consignó el portal Ecos.

No está claro si Sendic buscará trabajo en el ámbito privado. "Él va a tener que decidir cómo salir de esta situación y nosotros vamos a ayudar como a cualquier compañero que se queda sin trabajo. Cualquier ciudadano tiene que pensar qué salida económica tiene", señaló a El País el diputado Saúl Aristimuño. Según dijo, "sobre ese tema no se avanzó". De acuerdo a información a la que tuvo acceso El País, una posibilidad que se maneja es que perciba un salario de parte del sector con los aportes mensuales que realizan los legisladores.

Fuentes del sector dijeron a El País que Sendic tendrá que definir cuáles son sus intereses laborales, pero remarcaron que tiene la experiencia de haber estado diez años al frente de Ancap y de dirigir la radio Centenario y el diario La Juventud.

La decisión se comunicó en conferencia de prensa por los diputados Aristimuño, Felipe Carballo, y Pablo González. Aristimuño manifestó que es una "decisión de la 711" el hecho de que no sea reiterado el pedido de subsidio por parte de la vicepresidenta, a quien el propio Sendic le transmitió la resolución. "Ya para nosotros alcanza, hay una decisión del Tribunal de Cuentas", afirmó y luego calificó de "manoseo inaceptable" la resolución del Tribunal cuestionando "las filtraciones en la prensa". "Dijimos para nosotros esto ya colmó el vaso", indicó.

Aristimuño explicó a El País que no se quiso que el nombre de Sendic "siguiera en el candelero" y "en la picota". "Si no se reitera el gasto, pensamos que esto se termina por acá", acotó.

Consultado por El País, Carballo dijo que la observación del Tribunal de Cuentas demuestra que "hay una persecución política". "Viendo los antecedentes, todos los días está el nombre de él encima de la mesa", remarcó. Carballo insistió que "hay un acumulado de cosas" sobre Sendic a pesar que ya no es vicepresidente. "Todo los días está su nombre arriba de la mesa y en la opinión pública", a pesar que el subsidio le corresponde", afirmó.

La Lista de Sendic cuestiona el hecho que el contador delegado del Tribunal de Cuentas no observara los subsidios aprobados en la Cámara de Representantes para los diputados Edgardo Mier (Partido Nacional) y Gonzalo Mujica.

Desde el sector acusan al organismo de "discriminación" hacia el exvicepresidente.

Dicen que Sendic fue "objetivo coordinado" en interna del FA.

El diputado Saúl Aristimuño (Lista 711) denunció a El País que el exvicepresidente Raúl Sendic fue un "objetivo coordinado" en la interna del Frente Amplio. "Hay toda una movida por destruir a un compañero, no tenemos claro todos los nombres todavía, aunque ya tenemos algunos y en su momento los vamos a decir", advirtió.

El legislador dijo que la "operación política" para arruinar la carrera política de Sendic en el Frente Amplio fue realizada por integrantes de la izquierda con apoyo de algunos dirigentes de partidos tradicionales. "El objetivo era uno solo: destruir a Raúl Sendic", advirtió.

En la misma línea opinó el diputado Felipe Carballo (Lista 711) en una entrevista con radio Rural. "Va a llegar el momento que vamos a estar más libres y vamos a individualizar este tipo de operaciones que se han hecho. Todavía no es el momento, no me queda duda que eso se dio dentro del propio Frente Amplio", aseguró el legislador.

Carballo recordó que la investigadora de Ancap fue la primera comisión de este tipo apoyada por el oficialismo, lo que confirma su hipótesis de una "operación política" contra Sendic.

"Hubo una campaña y hubo gente del Frente Amplio que colaboró y lo que estoy diciendo lo puedo sostener en un estadio con 60.000 personas adentro", finalizó Carballo acerca de lo sucedido con el exvicepresidente.