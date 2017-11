Oposición no opinará sobre el acuerdo con UPM hasta no haber leído el contrato

La oposición política no se pronunciará sobre el acuerdo alcanzado con UPM hasta no haber leído en general el contenido del contrato firmado ayer con el gobierno.



La senadora del Partido Nacional, Carol Aviaga, dijo a El País que “es sorprendente la falta de información que tenemos todos”. Agregó que “es lamentable que se estén firmando acuerdos y que la gente sepa a lo que el gobierno se está comprometiendo” en el mismo momento.



La legisladora indicó que le gustaría saber a qué precio el gobierno venderá combustible a la empresa finlandesa: “Vamos a comprar energía a UPM, bien, pregunto, a cuánto le venderemos combustible”, escribió la legisladora en la red social de Twitter. Por otro lado, se preguntó, “¿Cúanto pagarán de canon por el agua que se utilizará para hacer la celulosa?”.



Mientras tanto, los técnicos del Partido Colorado analizan el acuerdo alcanzado entre el gobierno uruguayo y UPM. Según el diputado Walter Verri, integrante de la Comisión de Industria, aún es prematuro “para tener una opinión favorable o desfavorable”.



El legislador interpreta la firma de ayer como un “preacuerdo” en la que la pastera definirá si realizará la inversión, por tanto, “aún no sabemos si la inversión realmente existirá”.



La oposición esperará al próximo martes 28 cuando en el Parlamento reciba al ministro de Economía, Danilo Astori, de_Transporte y Obras_Públicas, Víctor Rossi, de Medio Ambiente, Eneida De León, el director de OPP, Álvaro García y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.



