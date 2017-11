Gobierno y UPM firmaron el contrato de inversión para segunda planta de celulosa

El gobierno y la empresa finlandesa UPM firmaron este martes ante cámaras el contrato de inversión para la construcción de una segunda planta de celulosa, esta vez en el centro del país.



El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García, dijo que si se concreta la obra, el PIB uruguayo crecerá dos puntos porcentuales, las exportaciones mil millones de dólares y la recaudación US$ 120 millones anuales.



El gobierno uruguayo sostuvo además que UPM aportará US$ 1,5 millones durante 23 años para un fondo de innovación sectorial. También una contribución al desarrollo de infraestructura vial en el litoral de US$ 6 millones anuales durante 10 años, otra contribución al financiamiento del tratamiento de efluentes de Paso de los Toros y Centenario por US$ 7,5 millones, además de una contribución de tres millones de dólares para la mejora de la calidad del agua del río Negro.



Jaakko Sarantola vicepresidente senior, desarrollo de negocios de UPM en Uruguay, agregó que la nueva planta estaría ubicada a unos cuatro o cinco kilómetros de Paso de los Toros y Centenario, agregando que la locación está sujeta a las aprobaciones necesarias.



En el marco de la mega obra, Uruguay desarrollará la red ferroviaria y de carreteras mediante una licitación a largo plazo para la construcción y el mantenimiento de la red. Esta inversión total por parte del gobierno es de unos 1.000 millones de dólares.



UPM, por su parte, realizará estudios de pre-ingeniería y procesos de autorización para la planta que tendrá una capacidad anual de alrededor de dos millones de toneladas de celulosa de eucalyptus de mercado. El costo preliminar de inversión en el sitio de construcción es de aproximadamente 2.000 millones de euros.



"Una infraestructura robusta es esencial para el desarrollo industrial. El gobierno de Uruguay afirma su seria determinación con este contrato y con el cronograma acordado. El contrato sienta las bases para la planificación de UPM de una planta de celulosa de última generación", dijo Sarantola.



El jerarca puntualizó que "una vez en funcionamiento, la fábrica y sus actividades conexas emplearían a 8.000 personas en toda su cadena de valor. También tendrá un impacto positivo significativo en la región centro-noreste".

Vea el resumen del contrato de inversión.