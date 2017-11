Control a radios para que el 30% de la música sea local

En cumplimiento de la denominada "Ley de Medios", la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) fiscalizará a partir de mañana que las radios cumplan con la disposición que las obliga a emitir un mínimo del 30% de música nacional al día. Esto incluye piezas musicales, fondos y cortinas musicales. Para una radio que transmita 24 horas implica siete horas reloj de música local. Se considerará una obra musical de origen nacional aquella cuya letra sea de autor uruguayo o si el intérprete de la pieza lo es. En el caso de bandas musicales, se considerará de origen nacional a aquellas con más de la mitad de los miembros uruguayos.

El presidente de la Ursec, Gabriel Lombide, dijo a El País que los controles comenzarán mañana. "Está todo pronto el dispositivo como para empezar a fiscalizar, porque esto está vigente desde que se aprobó la ley", explicó.

Lombide dijo que están "afinando detalles", pero básicamente se buscará determinar si la música que se pasa en cada edición es nacional o no. "Seguramente se solicite un listado para chequear contra lo que se escucha. No es lo mismo el control en el aire que un control contra un listado que se verifica (...) A confesión de partes relevo de pruebas, es decir si me mandan un listado donde no se alcanza el 30% de la programación musical para qué voy a poner a un funcionario a escuchar", señaló Lombide.

Las radios temáticas, por ejemplo las deportivas, no deben pasar 30% de música nacional, sino dos horas diarias con ese tipo de programación entre las 8 y las 23 horas.

Lombide dijo a El País que esta reglamentación referida a la música nacional "no fue objeto de ninguna controversia". "La Ursec va a gradualmente controlando los diferentes aspectos que marcan la nueva ley, hasta que cese ese tipo de funciones cuando se nombre el comité audiovisual", explicó.

El director periodístico de FM Gente, Alexis Cadimar, dijo a El País que la medida no afecta la programación de esta radio, ya que pasan más música nacional y cumplen por encima de lo exigido.

"A rajatabla".

Además de las radios, la Ursec controlará "a rajatabla" que se cumpla con la disposición de la ley de medios que regula el tiempo de publicidad de los canales de televisión.

La ley establece que se trasmita 15 minutos de publicidad como máximo por hora. "No siempre se cumple, hay mucho exceso", señaló el titular de la Ursec. Lombide dijo que se hicieron controles semanales y se multó a varios canales por incumplir con la norma.

Aún esperan la reglamentación

Hace dos años y medio que está en suspenso la aprobación del decreto reglamentario de la ley por parte del Poder Ejecutivo. El presidente Tabaré Vázquez aprobará "en breve" la norma, algo que viene siendo reclamado desde hace meses por el Frente Amplio. Se tendrán en cuenta las inconstitucionalidades de la ley.