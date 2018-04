WhatsApp sube edad mínima para usuarios europeos a 16 años antes de cambio en ley

WhatsApp pedirá a los usuarios europeos que confirmen que tienen al menos 16 años cuando se les comunique que acepten los nuevos términos del servicio y una política de privacidad emitida por una nueva entidad de WhatsApp Ireland Ltd en las próximas semanas.



No está claro cómo o si el límite de edad será comprobado, dada la limitación de los datos solicitados y mantenidos por el servicio.



Facebook, que tiene una política de datos por separado, tendrá una postura distinta para adolescentes de entre 13 y 15 años para cumplir con la Regulación General Europea de Protección de Datos.



Les pedirá que nominen a un padre o guardián para que les dé permiso para compartir información en la plataforma, o de otro modo no verán una versión completamente personalizada de la red social.



Sin embargo, WhatsApp —que, según Facebook, tenía más de 1.500 millones de usuarios en enero— dijo en una publicación de blog que no pedirá por derechos nuevos para recoger información personal en el acuerdo que creó para la Unión Europea.



"Nuestro objetivo es simplemente explicar cómo usamos y protegemos la información limitada que tenemos sobre ustedes", aseguró.



En los últimos años, WhatsApp, fundada en 2009, ha sido presionado por algunos gobiernos europeos debido a su sistema de mensajes cifrados de extremo a extremo y a su plan de compartir más datos con su empresa matriz, Facebook.



El mismo Facebook está bajo escrutinio de los reguladores y legisladores de todo el mundo desde que divulgó el mes pasado que la información personal de millones de usuarios terminó erróneamente en manos de la consultoría política Cambridge Analytica, lo que dio pie a preocupaciones generalizadas sobre cómo usa los datos de sus usuarios.



La edad mínima para el uso de WhatsApp seguirá siendo de 13 años en el resto del mundo, en línea con su matriz.