Vivía con nombre falso y fue hallada tras seis años: detalles del caso de la niña desaparecida en California

El viernes 6 de marzo marcó el fin de una búsqueda que se extendió por casi seis años y que involucró a autoridades de costa a costa en los Estados Unidos. Una niña, cuya desaparición fue reportada formalmente el 1 de julio de 2020 en la ciudad de Duarte, California, fue localizada sana y salva en el condado de Washington, Carolina del Norte.

Al momento de ser hallada, la menor de 11 años se encontraba viviendo bajo una identidad falsa y estaba matriculada en una escuela local, una estrategia que permitió que su rastro permaneciera oculto desde que el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) de Los Ángeles perdiera su rastro durante una investigación familiar.

La resolución del caso se aceleró a principios de este mes, cuando detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Temple recibieron información clave sobre el posible paradero de la menor. Tras una coordinación inmediata entre las agencias de California y Carolina del Norte, la policía escolar y los agentes del sheriff intervinieron el 10 de marzo para poner a la niña bajo custodia protectora.

Las autoridades destacaron la excepcionalidad de este resultado, subrayando que es sumamente inusual que un caso con tantos años de antigüedad concluya con el hallazgo de la persona en buen estado de salud.

Declaración publicada en Facebook por niña perdida en la ciudad de Duarte, en California. Foto: Captura de pantalla/Facebook/Oficina del Sheriff del Condado de Washington, Carolina del Norte.

El origen de la desaparición en Duarte, California

El expediente del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles indica que el conflicto comenzó en 2020, en el marco de una investigación del DCFS que involucraba al núcleo familiar de la niña. En aquel entonces, la madre de la menor, quien poseía la custodia legal, interrumpió toda comunicación con los funcionarios estatales. Esta acción levantó sospechas inmediatas de que se había llevado a su hija para evadir el proceso administrativo y judicial en curso, lo que dio inicio a una búsqueda que se mantuvo estancada hasta los recientes avances tecnológicos y de inteligencia policial.

Para lograr que la menor pasara desapercibida durante más de un lustro, se utilizó una identidad falsa para inscribirla en el sistema educativo del Condado de Washington. La Oficina del Sheriff local publicó imágenes comparativas en sus redes sociales, contrastando una fotografía de la niña de 2020 con una actual para ilustrar el paso del tiempo.

Aunque el nombre de la víctima se mantiene en reserva debido a su edad y a que la investigación sigue abierta, el Sheriff de Los Ángeles confirmó que continúa trabajando en conjunto con el DCFS para esclarecer las circunstancias exactas del traslado y la vida de la menor durante estos años.

O Globo/GDA