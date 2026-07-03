Es uruguaya, viaja por el mundo y se va a casar en un castillo de Escocia tras un romance digno de una serie

Podría ser una temporada de la serie Outlander, pero es la historia real de una uruguaya que conoció al amor de su vida por casualidad y cumplirá su sueño de casarse en un castillo en Escocia.

Romina Graña está detrás de la cuenta de Instagram @romimochileando, que cuenta con más de 170.000 seguidores. Allí, la joven comparte su trabajo y mayor pasión: viajar por el mundo.

“Nací en Uruguay y viví toda mi vida allí, pero hace 3 años dejé todo para irme a viajar por el mundo. Durante el viaje me enamoré de un escocés (mejor que Jamie Fraser), tuvimos un amor de película y finalmente me mudé a Edimburgo en Escocia para estar juntos”, explicó Graña en una de sus publicaciones.

La uruguaya Romina Graña comparte contenido de viajes Foto: Instagram/@romimochileando

Así comenzó la historia de amor de película de una uruguaya y un escocés

En agosto de 2024, Romina llevaba un mes en Edimburgo y estaba a punto de seguir su viaje por el resto del mundo. Cuatro días antes de partir, una amiga que vivía en la ciudad la llamó para salir.

En un bar cruzó miradas con un joven local. “Momento peli: a alguien al lado mío se le cae un vaso, se le caen todos los vidrios alrededor mío en mis piernas, y él viene corriendo y me pregunta si estaba bien”, contó la joven en un video en su cuenta de Instagram.

Romina se presentó con el joven, le dijo que era uruguaya y él le respondió que al mes siguiente tenía planeado viajar a Uruguay.

En su primera cita, el joven fue vestido de kilt –falda masculina tradicional de Escocia e Irlanda– y le explicó que “era una ocasión especial”. Los siguientes días los pasaron juntos y antes de irse “para siempre”, él le entregó un regalo especial: una bufanda con el diseño de su clan. “A partir de ahora sos parte de mi clan”, le dijo.

Romina y su novio escocés tuvieron un romance de película Foto: captura de video @romimochileando

La intensa historia de amor tenía que tener un final feliz. A pesar de que Romina siguió su viaje por el mundo, tres meses después se reencontraron en Madrid y él le hizo la propuesta formal: “Venite a vivir a Edimburgo”.

Desde abril de 2025 la pareja no se volvió a separar. Romina aplicó para tener visa que le permita vivir en Escocia por dos años y se mudó oficialmente a Edimburgo.

Hasta que en mayo de este año, luego de un año y medio juntos y haber recorrido 17 países juntos, el “escocés Outlander” le pidió matrimonio a la uruguaya. “La vida es una aventura y se disfruta mejor con una pareja que te apoya incondicionalmente”, escribió el joven junto a un emotivo video.

Cuando "el misterioso escocés" le pidió matrimonio a Romina Graña Foto: Instagram/@romimochileando

Cómo será la boda de Romina Graña en un castillo de Escocia

“¡Me caso en un castillo! Como no podía ser de otra manera mi historia de amor de película con el escocés se corona como debe ser: en un castillo, como una princesa en una boda hermosa en Escocia”, escribió esta semana Romina en su cuenta de Instagram y la publicación ya suma casi 3.000 me gusta.

“Perdón si soy muy cliché pero desde pequeña soñé con mi príncipe azul, con el castillo y ser una princesa. De grande ese sueño desapareció, llegó un momento que pensé que todo eso solo pasaba en las películas”, agregó la joven y confirmó que el enlace será en mayo de 2027 en el castillo de Cornhill.

“Decir que @romimochileando es solo viajes es reducir esta cuenta, ¡porque es muchísimo más que eso! Es sueños cumplidos, miedos vencidos, amores y desamores, es viajes a destinos turísticos y a otros muy olvidados, es mi vida y como veo el mundo”, cerró la creadora de contenidos de viajes.