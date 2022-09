Un valioso documento y una bandera de guerra para celebrar un centenario francés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer evento público en el que estuvo presente Jean-Paul Seytre en Uruguay fue el Fin de Semana del Patrimonio 2021. “Fue una situación particular porque aún no había entregado mis cartas credenciales, así que todavía no podía actuar como embajador”, contó el representante del gobierno de Francia en nuestro país.

El diplomático llegó el 12 de septiembre de 2021 y semanas después estaba recibiendo en la Casa Buxareo a un sinfín de visitantes que le preguntaban sorprendidos: “¿Usted es el embajador?”, además de consultarlo sobre todo tipo de dudas o fantasías referidas a la diplomacia y a su labor.



“Cuando me enteré que este año se cumplía el centenario de la Embajada en esta casa dije que teníamos que hacer algo especial”, comentó en diálogo con El País. “Tuve la oportunidad de prepararme y de pensar bien qué hacer”, agregó.



Para Seytre también era un acontecimiento especial porque las Jornadas del Patrimonio se crearon en Europa por iniciativa de Francia. En 1984, el ministro francés de Cultura, Jack Lang, instauró una Jornada puertas abiertas en los monumentos históricos que tuvo tal éxito que fue replicada por otros países del Viejo Continente y en 1991 el Consejo de Europa instituyó oficialmente las Jornadas europeas del patrimonio que se realizan anualmente.



En Uruguay la celebración comenzó en 1995 y la Casa Buxareo (Uruguay 853, esquina Andes) siempre fue uno de los principales atractivos. En esta oportunidad, además de abrir sus puertas el sábado 1° y el domingo 2 de octubre de 10 a 17 horas para ser recorrida, brindará a sus visitantes la exposición Cien años de Francia en la Casa Buxareo, conmemorando que desde 1922 la embajada gala funciona en esta casa histórica.



La exposición propone recorrer algunos de los hitos de la relación franco-uruguaya, comenzando por el primer Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en 1836, que a su vez fue el primer tratado internacional firmado por Uruguay. Para ello se solicitó a los archivos diplomáticos de los ministerios de relaciones exteriores de ambos países sendos documentos que serán expuestos en una vitrina junto a otros objetos relevantes, como la bandera de Francia enarbolada por los inmigrantes franceses que fueron parte de la defensa durante el Sitio de Montevideo, en la Guerra Grande.



También se recordarán otros momentos importantes de la relación bilateral como las visitas presidenciales, ya sea la de Charles De Gaulle al Uruguay como las de varios mandatarios uruguayos al país galo. El recorrido llegará hasta la actualidad, mostrando hechos de la cooperación científica, universitaria, cultural y lingüística que une a ambas naciones.



Además se realizarán dos conferencias abiertas a todo público: Pinceladas del urbanismo francés en Uruguay, a cargo del Arq. Pablo Ligrone, director del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Universidad de la República (sábado, 15 horas), y Palacio Buxareo: un eco francés en aires italianos, dictada por la Arq. Laura Alemán, profesora del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Udelar.



Los visitantes podrán conocer todas las instalaciones de la Casa Buxareo, incluyendo el despacho del Embajador. Durante el circuito habrá paneles explicativos y además códigos QR que podrán ser escaneados por los presentes para poder obtener más información.



“Es importante para mí enseñar al público uruguayo este patrimonio porque es patrimonio uruguayo que nosotros como gobierno francés nos esforzamos de mantener lo mejor posible y lo hacemos con mucho gusto. También es importante no solo mostrar la cooperación inmensa e íntima entre los dos países inscripta en la historia, sino la cooperación de hoy y la de mañana”, señaló Seytre.



El Embajador destacó la importancia de estas jornadas dado que la Casa Buxareo solo se abre al público el Fin de Semana del Patrimonio, si bien su anfitrión recibe durante el resto del año a autoridades, amigos y estudiantes uruguayos y franceses. Cabe recordar que hasta los años 60 el Embajador de Francia también vivía en esta casa; ahora tiene su residencia en el barrio de Carrasco.

En cuanto a la Casa Buxareo, Seytre dijo que su mantenimiento es un desafío permanente. “Es una casa típica burguesa de la segunda mitad del siglo XIX a la que cada año tenemos que hacerle obras. En este momento estamos hablando con la Intendencia de Montevideo para reparar los techos, las claraboyas, y tenemos el problema del edificio de al lado que está abandonado y nos causa filtraciones”, detalló. En contrapartida, las colmenas de abejas de hormigón que están tanto en la Embajada como en la residencia del Embajador siguen produciendo miel con total éxito.



El Embajador que quería venir a Uruguay

En estas jornadas, por obvias razones, Seytre no tiene tiempo de visitar otros sitios patrimoniales, pero es algo que disfruta hacer cuando puede.



“Me gusta mucho el patrimonio del centro de la ciudad, que quizás necesita un poco de mantenimiento en algunos palacios, pero se ve mucha riqueza. El Centro de Montevideo tiene charme, tiene encanto. Me gusta imaginarme el Montevideo de la segunda mitad del siglo XIX, cuando también hablaba francés porque es un país al que los franceses emigraron, y son pocos los países a los que lo hicieron. Francia está también en el corazón de muchos uruguayos”, apuntó quien solo le está quedando por conocer los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, San José y Río Negro.



Uruguay es el primer destino de Seytre como embajador; como funcionario de carrera se ha desempeñado en otros cargos diplomáticos en varios países del mundo. Fue cónsul general en Nápoles (Italia), y vivió en Canadá, Bélgica y Suiza.



Esta es su primera experiencia latinoamericana, para la que eligió especialmente nuestro país. “No conocía Uruguay sino por su fama y por eso pedí venir. Tuve la suerte de ser nombrado Embajador en el país al que quería venir porque sabía que era muy cercano a Europa y a Francia en particular. Tenemos muchas cosas en común, somos bastante parecidos”, comentó.



Por eso no se sorprende de que uno de los grandes atractivos en las jornadas del Patrimonio sean las dos réplicas de las Copas del Mundo ganadas por Francia (1998 y 2018) y de la pelota del Mundial de 1930.



“Es importante porque Francia está organizando el próximo Mundial de Rugby, en el que los Teros integran la serie de Francia, y los Juegos Olímpicos de París 2024, centenario de los Juegos de París que corresponden a la primera victoria mundial de fútbol de Uruguay”, remarcó en un muy perfecto español un embajador que dice “seguir aprendiendo cada día porque la experiencia sigue acumulándose”.