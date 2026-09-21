Uruguay y Chile: bajo un mismo cielo

La iniciativa nace con la idea central de transmitir que el cielo austral, valorado a nivel global por las condiciones de observación astronómica que ofrece en Chile, es un patrimonio compartido que une a ambas naciones, invitando a la comunidad uruguaya a mirar hacia el cosmos con esa misma curiosidad.

Esta instancia es una colaboración entre la Embajada de Chile en Uruguay, el Planetario de Montevideo (Intendencia de Montevideo) y Fundación Ciencia Joven. A través de una nutrida agenda de tres días en la capital uruguaya, la propuesta buscará visibilizar el vínculo científico y cultural bilateral, fortalecer la formación de educadores de secundaria y estudiantes universitarios, y dejar consolidada una relación de trabajo entre las tres instituciones para futuras acciones en el país.

La agenda comenzará el lunes 21 de septiembre a las 10:00 hs con la recepción oficial en el Planetario de Montevideo, encabezada por autoridades de la Embajada de Chile, del Planetario de Montevideo y de Fundación Ciencia Joven, instancia en la que se realizará un punto de prensa y entrevistas con medios locales. Durante la tarde, Rojas concretará su primera visita técnica a las instalaciones y a la sala del domo del Planetario de Montevideo,

junto a sus equipos educativos y técnicos.

“El cielo del hemisferio sur no reconoce fronteras; es una ventana abierta que despierta vocaciones y conecta a nuestras comunidades. Esta visita busca democratizar ese conocimiento, compartiendo no solo cómo operan los observatorios de frontera en Chile, sino también cómo cada aula y estudiante

en Uruguay puede integrarse a la exploración astronómica”, afirmó Carol Rojas, Observatorio Las Campanas.

El martes 22 de septiembre las actividades se trasladarán al Planetario de Montevideo con propuestas destinadas a diversas franjas etarias. Por la mañana, infancias y adolescencias participarán en la charla inmersiva en el domo “Recorrido por el Sistema Solar”, complementada con espacios de intercambio y preguntas. Durante la tarde, la convocatoria estará orientada al público joven y adulto con la conferencia “¿Cómo funcionan los telescopios?”, enfocada en la tecnología óptica y los desafíos de la observación del espacio profundo.

La última jornada, el miércoles 23 de septiembre, se centrará en el ámbito pedagógico y universitario a través del taller-conversatorio “Enseñar el cielo: experiencias desde Las Campanas”. El espacio capacitará a educadores de Astronomía de Secundaria y estudiantes de profesorado y ciencias afines. Tras el cierre y la entrega de un reconocimiento a Carol Rojas, el programa prevé —si las condiciones meteorológicas lo permiten— una observación nocturna informal con telescopios como culminación simbólica del encuentro.

“La astronomía escolar tiene un potencial inspirador único para movilizar el interés por las ciencias exactas y experimentales. Vincular a docentes de

secundaria y jóvenes universitarios con profesionales de centros astronómicos internacionales permite enriquecer las prácticas de aula y llevar contenidos actualizados a las nuevas generaciones” — Equipo técnico y educativo del Planetario de Montevideo.

Astronomía como puente científico, cultural y educativo

Más allá de las instancias de divulgación comunitaria, “Uruguay y Chile: bajo un mismo cielo” tiene como eje estratégico fortalecer las capacidades formativas en astronomía, área donde Uruguay cuenta con una extensa trayectoria en la educación media. La articulación apunta a generar redes de cooperación sostenidas entre los ecosistemas científicos de ambos países.

El trabajo colaborativo interinstitucional busca potenciar el acceso a la ciencia abierta y sentar las bases para próximos programas de educación STEAM, intercambios de divulgación astronómica y proyectos conjuntos entre las entidades organizadoras.

“La cooperación internacional y regional es indispensable para democratizar las oportundades científicas en el Cono Sur. Traer la experiencia del observatorio Las Campanas a Montevideo y articularla con el Planetario y la Embajada de Chile refleja el compromiso de Ciencia Joven en tender puentes que conecten a docentes y juventudes con la ciencia de vanguardia” — Isabel Franco, directora ejecutiva de Fundación Ciencia Joven.

“Para nuestra representación diplomática es motivo de orgullo apoyar iniciativas que profundizan el intercambio cultural y científico entre Chile y Uruguay. Nos une un mismo cielo austral y, a través del conocimiento y la educación, continuamos estrechando los lazos históricos entre nuestras naciones” — Representación Oficial de la Embajada de Chile en Uruguay.