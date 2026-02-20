Tres destacados artistas internacionales exponen "El Jardín del Edén" hasta mediados de marzo en Punta del Este

El Jardín del Edén se llama la muestra que desde el pasado 15 de febrero se puede disfrutar en Espacio Foto Arte Galería (Ruta 10, Kilómetro 166.100 y Calle 6, Altos de Punta Piedras, Punta del Este).

Se trata de una exposición que reúne a tres destacados artistas internacionales: los argentinos Nicola Costantino y Carlos Rivera Lauría, y la italiana Paola Marzotto.

La propuesta articula tres universos estéticos con fuerte identidad autoral.

La obra de Nicola Costantino despliega su ya reconocida investigación sobre cuerpo, identidad y artificio, tensionando lo orgánico y lo simbólico con una impronta conceptual de gran sofisticación formal.

Obra de Nicola Costantino.

En diálogo, Paola Marzotto presenta una mirada fotográfica de sensibilidad aguda y construcción narrativa precisa, donde la imagen funciona como territorio íntimo y político a la vez.

La serie que la italiana presenta en Espacio Foto Arte reúne doce fotografías de zinnias tomadas dentro de su propio jardín.

Obra de Paola Marzotto.

Carlos Rivera Lauría, por su parte, aporta una poética visual que explora materia y memoria con una aproximación contemporánea que equilibra gesto, estructura y reflexión. En esta muestra, el artista presenta cinco pájaros: tres realizados en porcelana verde y dos en porcelana con doble capa de oro, además de cuatro jarrones cerámicos intervenidos con imágenes de pájaros.

Como complemento de su producción artística, Rivera Lauría ha realizado también un libro en colaboración con la fotógrafa del Museo Guggenheim Bilbao, Erika Ede, en el que imagen y objeto dialogan para ampliar la lectura poética y conceptual de su obra.

Obra de Carlos Rivera Lauría.

El Jardín del Edén, cuya inauguración convocó a importantes personalidades, podrá visitarse hasta mediados de marzo.