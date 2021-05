Por tercer año la Fundación ReachingU busca al Docente Uruguayo del Año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Queremos conocer historias inspiradoras de quienes están transformando la educación desde sus aulas e innovando desde sus casas. ¡Ayudanos a encontrarlas!”

Así invita la Fundación ReachingU a participar de la tercera edición del Premio al Docente Uruguayo, que celebra y destaca el trabajo de quienes se dedican a esta profesión.



Hasta el 30 de mayo tienen tiempo de completar los formularios de postulación en el sitio web reachingu.org/premiodocente. Fuera de ese plazo ninguna postulación ingresará al sistema ni será considerada.



Vale aclarar que la postulación puede hacerla el propio docente o cualquier otra persona interesada en nominarlo.



Se pueden postular iniciativas que “presenten conceptos pedagógicos actualizados y estrategias didácticas significativas o innovadoras que favorezcan de manera tangible la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier área de la educación dentro de una comunidad educativa”.



Se debe presentar una sola iniciativa por docente y ser ideas originales del postulante.



No puede postularse una misma iniciativa por dos o más docentes por separado porque lo que se busca es premiar al docente y no a la iniciativa en sí misma o a un equipo.



La propuesta deberá tener más de un año funcionando y estar activa en el año 2021. De forma excepcional se aceptarán proyectos con menos tiempo de desarrollo y que hayan surgido como respuesta a la crisis de la COVID-19.



El ganador recibirá US$ 5.000 para darle continuidad, profundización o expansión a su proyecto.



El docente ganador será elegido por un jurado conformado por: Gonzalo Baroni (Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura), Patricia Viera (Presidenta del Consejo de Formación en Educación), Martín Rebour (Gerente de Formación de Plan Ceibal), Zelmira May (Especialista Nacional de Programa para Educación, Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO) y Marcelo Pérez Alfaro (Especialista Líder en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo).



Tercer año.

El Premio ReachingU es la versión local del Global Teacher Prize de Fundación Varkey.



Su edición internacional otorga anualmente un premio de US$ 1 millón a un docente de cualquier parte del mundo que haya realizado una contribución extraordinaria a la profesión.



En Uruguay es la tercera vez que se hace. La primera ganadora fue Cecilia Paz, una docente de Idioma Español del Liceo de Pintadito (Artigas), por su proyecto para mitigar la falta de agua en esta pequeña localidad. Estuvo entre las 50 finalistas del Global Teacher Prize 2020. El segundo año la elegida fue Marcia Hernández, maestra de la Escuela Nº17 de Vergara, Treinta y Tres, que creó Radio Alegría para mantenerse en contacto con sus alumnos durante la pandemia.