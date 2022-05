Qué hacer si su teléfono se queda sin WhatsApp este 31 de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del próximo 31 de mayo, WhatsApp empezará a hacer modificaciones dentro de su aplicación, incluyendo la desactivación de versiones más viejas de la app, por lo que los teléfonos de varios usuarios se verán comprometidos.

Cabe resaltar que la empresa de servicios informáticos tiene la mira en las actividades sospechosas para fines delictivos y desinformativos con el fin de sancionarlos. Esto se refiere, para fomentar el buen uso de las plataformas digitales, a comportamientos que pueden ocasionar que su cuenta sea inhabilitada.



Tomando esto en cuenta, se debe tener cuidado con los grupos de Whatsapp, pues los nombres de los mismos le pueden traer problemas. Es decir, que por ningún motivo podrá bautizar un grupo con apelativos peyorativos o denominaciones que llamen al odio.

Además, los usuarios que constantemente estén compartiendo mensajes que apunten al cierre definitivo de la app, también podrán ser sancionados. Recuerde que esto no sucederá a no ser que la empresa emita un comunicado oficial.



Por otro lado, WhatsApp demanda ciertas especificaciones para que la app pueda ser actualizada, según las necesidades de los usuarios, y existen algunos celulares que no cumplen con estas necesidades, lo que genera que la herramienta quede en una versión antigua.

​

WhatsApp informó que los usuarios podrán seguir usando iOS 10 y 11 hasta el 2 de marzo de 2023, pero eventualmente, deberán actualizarse a un equipo con un sistema operativo más nuevo.

“La forma en la que las personas usan sus dispositivos está cambiando constantemente, por lo que regularmente revisamos los modelos de hardware, y el software, que comienzan a envejecer para asegurar que estemos enfocando nuestros esfuerzos en las plataformas en las que WhatsApp se usa más”, indicó un portavoz de la app.



Es por esto que la aplicación desactivará las versiones más viejas de manera paulatina a partir de fin de mes.

¿Qué hacer si mi celular está en la lista?

Una de las recomendaciones es que los usuarios permanezcan con la actualización que tienen en este momento ya que así podrán seguir accediendo a la aplicación mientras se hacen las respectivas modificaciones en WhatsApp.



La aplicación seguirá en funcionamiento, pero los usuarios posiblemente no tendrán acceso a las nuevas herramientas que la compañía tenga en sus versiones más recientes.



Cabe resaltar que este proceso arranca el 31 de mayo, pero no se hará de manera radical desde esta fecha.