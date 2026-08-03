Samsung presentó su nueva generación Galaxy con plegables, smartwatch, gafas y la IA como protagonista central

Samsung eligió una nueva edición del Galaxy Unpacked para presentar la renovación de su ecosistema de dispositivos. El evento estuvo marcado por el lanzamiento de la octava generación de teléfonos plegables de la marca, una nueva línea de relojes inteligentes y las primeras gafas inteligentes desarrolladas junto a Gentle Monster y Warby Parker. La inteligencia artificial (IA) fue el hilo conductor de cada una de las presentaciones, con funciones pensadas para integrar hardware y software en experiencias más personalizadas.

Los anuncios estuvieron encabezados por los nuevos teléfonos Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8, acompañados por los relojes Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9. Aunque cada producto apunta a un perfil de usuario diferente, Samsung planteó una estrategia común para toda la familia Galaxy, donde la IA actúa como punto de conexión entre los dispositivos y acompaña tareas vinculadas a la productividad, la creatividad, la comunicación y el bienestar.

La compañía también presentó las nuevas gafas inteligentes que muestran cómo el ecosistema Galaxy puede ir más allá del teléfono móvil y llegar a un gadget que apoya las rutinas diarias, el trabajo, los viajes y los momentos en los que se necesitan las manos libres.

Un evento que afianza el crecimiento de Samsung

Galaxy Unpacked

El pasado miércoles 22 de julio Samsung realizó el Galaxy Unpacked 2026, donde planteó que cada nueva generación de dispositivos representa un punto de encuentro entre la tecnología y las personas. La compañía destacó que el desafío de la innovación pasa por crear herramientas capaces de acompañar distintas formas de vivir la tecnología, desde quienes buscan mayor productividad hasta quienes la utilizan como una extensión de su creatividad y comunicación. “La tecnología ya no debería adaptarse a un solo tipo de persona. Debería adaptarse a todas”, fue una de las ideas centrales del discurso de Gonzalo Ramos, director de Mobile Experience, que anticipó una presentación enfocada en la versatilidad del ecosistema Galaxy.

El lanzamiento de la nueva familia Galaxy Z representa para Samsung la continuidad de una apuesta que comenzó hace ocho años, cuando la marca decidió explorar una categoría que todavía no tenía un mercado definido. Durante el evento se destacó que los dispositivos plegables dejaron de ser una idea experimental para convertirse en una tendencia que hoy despierta interés en toda la industria.

“Fuimos los primeros en creer en los plegables cuando eran solo una idea”, señaló Ramos en la presentación de Samsung, al remarcar que esta generación representa un nuevo paso dentro de la evolución de este tipo de smartphone. Para la compañía, el crecimiento de esta categoría confirma una visión que comenzó a desarrollarse años atrás.

Ramos también explicó que esta nueva etapa también responde a una idea central de la marca que sostiene que la tecnología debe adaptarse a las personas y no al revés. “Hay diferentes tipos de personas, diferentes perfiles. Tenemos gente que está muy basada en la productividad, personas que entienden la tecnología como una extensión de ellos mismos y otras que buscan enriquecer su comunicación”, enfatizó.

Creo que la interacción entre el producto, el hardware y el software va a llegar a ser una de las innovaciones más grandes que vamos a ir mostrando en estos dispositivos

Gonzalo Ramos, director de Mobile Experience

Smartphone plegable: una tendencia que crece

La serie Galaxy Z presentada incorpora tres modelos con enfoques diferentes. El Galaxy Z Fold8 introduce un formato renovado, pensado para quienes buscan una experiencia más inmersiva al consumir contenido, leer, jugar o trabajar. Su diseño apunta a combinar la comodidad de un teléfono tradicional cuando está plegado con una pantalla más amplia al desplegarse.

De tan solo 201 gramos, el modelo se convierte en el Galaxy Z Fold más liviano desarrollado por Samsung hasta ahora. Su pantalla externa fue diseñada para facilitar interacciones rápidas, mientras que la pantalla principal ofrece una experiencia más amplia para contenidos de mayor extensión.

En fotografía, el Galaxy Z Fold8 suma dos cámaras de 50 megapíxeles y herramientas como Dual Recording, que permite registrar simultáneamente lo que ocurre frente y detrás del usuario, y My FanCam, una función que ajusta automáticamente el encuadre para crear videos listos para compartir.

El Galaxy Z Fold8 Ultra, en tanto, se lanzó como una propuesta más profesional. Con una pantalla principal de ocho pulgadas, Samsung busca convertir al plegable en una herramienta de productividad y creación de contenido. Su sistema de cámaras incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles y mejoras para capturas en condiciones de poca luz.

El equipo también permite grabación en 8K mediante el códec APV y suma herramientas como Cine LUT, pensadas para quienes buscan mayor control sobre la edición de video desde el propio dispositivo.

Con un grosor de apenas 4,1 milímetros desplegado y un peso de 215 gramos, el modelo combina el formato plegable con las características asociadas a la familia Ultra de Galaxy. Su batería de 5.000 mAh, carga rápida de 45 W y sistema de refrigeración con grafito expandido completan una propuesta orientada a usuarios que exigen rendimiento durante toda la jornada.

Fuimos pioneros con el lanzamiento de los plegables y es una gran satisfacción ver que esto se está transformando en una tendencia mundial

El Galaxy Z Flip8 mantiene la identidad de la familia Flip, con un diseño enfocado en la expresión personal y la interacción rápida. Con 180 gramos de peso y un grosor de 6,1 milímetros, Samsung presentó el modelo como el Flip más delgado y liviano de la marca.

Uno de los principales cambios está en FlexWindow, la pantalla externa que incorpora nuevas funciones basadas en IA. Desde allí, los usuarios pueden acceder a información relevante, automatizaciones y herramientas sin necesidad de desplegar el teléfono.

Galaxy Z Flip8

Funciones como Now Brief permiten recibir información personalizada según las rutinas del usuario, mientras que Gemini Intelligence amplía las posibilidades de interacción mediante comandos de voz y acciones automatizadas.

La cámara también ocupa un lugar central en la experiencia. El dispositivo ofrece una cámara de 50 megapíxeles con ProVisual Engine y herramientas pensadas para crear contenido desde diferentes ángulos.

Salud y bienestar en un watch Samsung también presentó los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dos relojes inteligentes con objetivos diferentes pero conectados por una misma visión: transformar datos de salud en información útil para el usuario. El Galaxy Watch Ultra2 está pensado para quienes buscan rendimiento en actividades deportivas y al aire libre. Contiene funciones específicas para trail running, seguimiento de altitud, pérdida de sudor y recomendaciones de hidratación en tiempo real. Además, cuenta con certificaciones para resistencia al agua y funciones orientadas al buceo. El Galaxy Watch9, en cambio, apunta al seguimiento cotidiano del bienestar. Su diseño más ligero busca acompañar el uso durante todo el día, con herramientas enfocadas en actividad física, descanso y hábitos saludables. Ambos modelos incorporan funciones de salud impulsadas por IA, con seguimiento del sueño, signos vitales, salud cardiovascular, carga diaria y condición física. La información recopilada por el sensor BioActive busca ofrecer una lectura más completa del estado del usuario y convertir esos datos en recomendaciones prácticas.



IA fuera de la pantalla

Por último, la compañía también lanzó sus primeras gafas inteligentes desarrolladas junto a Gentle Monster y Warby Parker. El objetivo es incorporar la IA en un formato de uso cotidiano, donde la asistencia tecnológica pueda acompañar al usuario sin depender permanentemente de una pantalla.

Las gafas combinan una montura ligera con una cámara integrada y la plataforma Snapdragon AR1 Gen1, diseñada para ofrecer asistencia en tiempo real. Entre sus funciones se incluyen la posibilidad de resumir información, traducir conversaciones, capturar elementos del entorno, compartir imágenes en directo y recibir indicaciones mediante comandos de voz.

El desarrollo también pone el foco en el diseño. La colaboración con ambas marcas de gafas permitió crear modelos con estilos diferentes, pensados para que el dispositivo funcione como una pieza tecnológica pero también como un accesorio personal.

“A medida que los agentes de IA redefinen las experiencias móviles, el siguiente paso es hacer que esas experiencias sean más intuitivas y respondan mejor al contexto de cada usuario", afirmó Won-Joon Choi, Director de Operaciones de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics. “Las gafas inteligentes crean un nuevo punto de interacción, incorporando de forma natural una asistencia de IA más personalizada a los momentos que conforman la vida cotidiana”, complementó.

Para Samsung, esta nueva generación de dispositivos forma parte de una transformación más amplia. La compañía busca que la interacción con la tecnología sea cada vez más natural y que distintos equipos puedan trabajar como parte de una misma experiencia. “El rol de Samsung es integrar todas esas tecnologías en la experiencia del usuario”, concluyó Ramos.