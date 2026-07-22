Motorola Razr 70 ultra: un smartphone plegable que apuesta por la IA para llevar la fotografía un paso más allá

Durante años, el atractivo de los teléfonos plegables estuvo asociado a su formato. Abrir y cerrar el dispositivo era suficiente para captar la atención y sumar adeptos. Sin embargo, el nuevo Motorola Razr 70 ultra no solo impacta por su diseño, sino por su capacidad de ofrecer una experiencia de uso que combine potencia, fotografía de alta definición, autonomía e inteligencia artificial (IA) sin resignar practicidad.

El nuevo integrante de la familia Razr incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite, 512 GB de almacenamiento, Android 16 y una batería de 5.000 mAh compatible con carga TurboPower de 68 W. Y también suma una pantalla principal pOLED LTPO de 6,96 pulgadas, con resolución 1.5K y hasta 165 Hz de actualización que aporta una experiencia visual fluida tanto en la navegación como en los contenidos multimedia.

A su vez, cuenta con una pantalla externa de 4 pulgadas que amplía las posibilidades de uso sin necesidad de desplegar el equipo. Pero el nuevo Razr ofrece más: su gran pilar gira alrededor de Moto AI, asistente de inteligencia artificial desarrollado por Motorola para sus dispositivos, y a un sistema de cámaras que busca aprovechar esa integración para resolver situaciones cotidianas con menos intervención del usuario.

Sus cámaras: un diferencial

Motorola Razr 70 ultra Foto: Motorola

El Razr 70 ultra se ubica dentro de la gama alta. El sistema fotográfico está compuesto por una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), un lente gran angular y macro de 50 MP y una cámara frontal de la misma resolución.

Para esta review, el teléfono pasó por escenarios con iluminación compleja, donde los cambios de intensidad eran constantes y el contraste entre luces y sombras obligaba a reaccionar rápidamente. En ese contexto, el procesamiento apoyado por Moto AI y la incorporación del nuevo sensor LOFIC mostraron uno de los puntos fuertes del equipo: preservar detalles en zonas iluminadas sin perder información en las partes más oscuras de la escena.

La cámara busca mantener una representación natural de cada imagen, incluso cuando las condiciones de luz obligan a trabajar con un rango dinámico amplio. Esa consistencia también se percibe al grabar video, donde la estabilización óptica contribuye a reducir movimientos involuntarios sin afectar la fluidez.

Formato plegable y nuevas funciones La evolución del Razr 70 ultra también pasa por darle un sentido más amplio al formato plegable. Flex View permite apoyar el teléfono en distintos ángulos para tomar fotografías o grabar videos sin accesorios, mientras que la pantalla externa deja de cumplir un rol secundario. Con sus 4 pulgadas, ofrece acceso a aplicaciones, widgets, mapas, mensajería y controles multimedia sin abrir el dispositivo. Esa posibilidad termina modificando hábitos cotidianos, ya que muchas acciones pueden resolverse desde la pantalla exterior, reduciendo la necesidad de desplegar el equipo para tareas rápidas. La personalización también gana protagonismo en este nuevo smartphone, ya que Motorola permite reorganizar paneles, incorporar widgets y adaptar la pantalla externa según las preferencias del usuario, una decisión que apunta a convertir ese espacio en una extensión funcional del sistema y no únicamente en un visor de notificaciones.



Motorola Razr 70 ultra Foto: Motorola

IA para una foto perfecta

En el Razr 70 ultra, la inteligencia artificial se integra a tareas concretas que maximizan el uso del smartphone y de sus accesorios. Esa decisión de Motorola se refleja especialmente en la cámara.

Funciones como Signature Style aprenden las preferencias de edición del usuario para aplicar un tratamiento similar en futuras fotografías, mientras que Group Shot combina varias capturas tomadas en pocos segundos para seleccionar automáticamente las mejores expresiones de cada persona y generar una única imagen.

A eso se suma Frame Match (encuadre perfecto), una herramienta que facilita repetir un encuadre determinado. El sistema guía a quien sostiene el teléfono para que la composición quede lo más parecida posible a la imagen original, una función útil para quienes buscan recrear una fotografía o mantener una estética consistente en redes sociales.

La incorporación de Ultra HDR también aporta una mejora visible al registrar escenas con fuertes contrastes de luz, conservando mayor información tanto en las zonas iluminadas como en las sombras.

Rendimiento para todos los días

El procesador Snapdragon 8 Elite marca el ritmo del teléfono. Durante la prueba, el modelo respondió con fluidez al alternar entre aplicaciones, editar fotografías, grabar video y utilizar varias herramientas de manera simultánea, sin demoras perceptibles ni interrupciones.

Los 512 GB de almacenamiento ofrecen espacio suficiente para quienes acostumbran registrar gran cantidad de imágenes y videos en alta resolución, mientras que Android 16 mantiene una navegación ágil y una integración natural con las funciones de Moto AI.

La autonomía acompaña ese rendimiento, ya que la batería de 5.000 mAh permitió completar una jornada de uso exigente sin depender del cargador, incluso combinando fotografía, navegación, reproducción multimedia y redes sociales.

Cuando fue necesario recuperar energía, la carga TurboPower de 68 W redujo considerablemente los tiempos de espera, una ventaja para quienes utilizan el teléfono como herramienta de trabajo

Motorola Razr 70 ultra Foto: Motorola