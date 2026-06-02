Huawei desafía la Ley de Moore: la nueva ruta china para competir en chips sin depender de TSMC

La carrera global por los semiconductores sumó un nuevo capítulo. Huawei presentó una nueva “ley de escalado” —conocida como Ley Tau— y una arquitectura llamada LogicFolding, con las que busca sostener el avance de sus chips en un contexto especialmente desafiante: China no tiene acceso pleno a la tecnología más avanzada de litografía, dominada por empresas como ASML, TSMC y Samsung.

La promesa de Huawei no pasa solo por fabricar transistores más pequeños. Su planteo es distinto: reducir el tiempo que tardan las señales en moverse dentro del chip y entre los distintos componentes del sistema. En otras palabras, pasar de una competencia basada en el tamaño físico a una competencia basada en la velocidad interna del sistema.

Durante décadas, la industria se apoyó en la Ley de Moore, la idea de que la cantidad de transistores en un chip podía duplicarse periódicamente gracias a procesos de fabricación cada vez más pequeños. Pero esa ruta empezó a encontrar límites físicos, térmicos y económicos. Cada nuevo salto en nanómetros exige inversiones enormes, equipamiento extremadamente sofisticado y una cadena de proveedores muy concentrada.

Ahí aparece el movimiento de Huawei. La compañía intenta instalar una alternativa: si no puede avanzar al mismo ritmo por la vía tradicional de la miniaturización, puede buscar rendimiento reorganizando la arquitectura del chip y reduciendo los cuellos de botella internos.

De achicar transistores a acortar el tiempo

La idea central de la Ley Tau es cambiar la pregunta. En lugar de enfocarse únicamente en cuántos transistores entran en una superficie, Huawei propone mirar cuánto demora una señal en completar su recorrido.

En los chips modernos, buena parte del problema ya no está solo en el transistor, sino en las conexiones que unen miles de millones de componentes. A medida que los diseños se vuelven más densos, las señales deben atravesar rutas complejas. Eso genera latencia, consumo y calor.

La apuesta de Huawei consiste en reducir esas rutas y coordinar mejor las capas del sistema: dispositivo, circuito, arquitectura y software. En términos simples, no se trata solo de hacer un chip más chico, sino de hacer que los datos viajen menos y más rápido.

Qué es LogicFolding

El concepto más concreto del anuncio es LogicFolding. La idea es reorganizar parte de la lógica del chip en estructuras tridimensionales, en lugar de depender únicamente de diseños planos.

En un chip tradicional, muchos bloques se conectan horizontalmente. Eso obliga a que las señales recorran distancias más largas. Con LogicFolding, Huawei plantea una arquitectura donde ciertas rutas se acortan mediante integración vertical, lo que permitiría bajar la latencia y mejorar la eficiencia energética.

La diferencia frente a otras tecnologías de empaquetado avanzado es relevante. Empresas como TSMC e Intel ya trabajan con integración 3D y chiplets. Huawei intenta presentar LogicFolding como un enfoque más profundo, donde la reorganización no ocurre solo a nivel de módulos grandes, sino también en niveles más cercanos al diseño interno del circuito.

Sin embargo, ese punto es justamente uno de los más discutidos.

El avance y la duda

El anuncio de Huawei tiene una lectura técnica, pero también una lectura política. Para China, los semiconductores son una prioridad estratégica. Las restricciones de Estados Unidos limitaron el acceso de empresas chinas a herramientas críticas, especialmente las máquinas EUV necesarias para fabricar los chips más avanzados.

En ese escenario, Huawei busca mostrar que todavía puede encontrar caminos alternativos. Su mensaje es claro: si China no puede competir con la misma libertad en la ruta tradicional de la litografía extrema, intentará competir por arquitectura, empaquetado avanzado e integración de sistema.

Traducción del original compartido por Michael Guo Original Michael Guo

Pero conviene poner el anuncio en contexto. Algunos analistas de la industria sostienen que la Ley Tau podría ser más una narrativa de posicionamiento que una nueva ley física comparable a la Ley de Moore. Parte de los beneficios atribuidos a LogicFolding ya existen en tecnologías conocidas como el empaquetado 3D, el hybrid bonding y los diseños con chiplets.

La diferencia está en el grado de integración que Huawei dice estar buscando y en la forma en que conecta esa estrategia con una visión completa del sistema.

La apuesta completa: chip, servidor y centro de datos

Huawei no está hablando solo de procesadores individuales. Su estrategia apunta a conectar varias capas: chips, servidores, interconexión, memoria y centros de datos preparados para inteligencia artificial.

En esa visión aparece UnifiedBus, una tecnología de interconexión que busca reducir la latencia entre procesadores y componentes dentro de grandes sistemas de cómputo. También aparecen los SuperPoD, clústeres de infraestructura pensados para entrenar y ejecutar modelos de IA a gran escala.

Este punto es clave porque la competencia en inteligencia artificial ya no depende solo del chip aislado. Importa también cómo se conectan miles de procesadores, cómo se mueve la memoria, cuánta energía consume el sistema y cuánto tiempo se pierde en comunicación interna.

Ahí Huawei intenta construir una narrativa más amplia: no competir únicamente contra un nodo de fabricación de TSMC, sino contra todo el modelo de infraestructura dominado por proveedores occidentales y asiáticos aliados.

Por qué importa para la inteligencia artificial

La explosión de la inteligencia artificial generativa elevó la demanda de chips especializados. NVIDIA domina buena parte del mercado global de aceleradores, mientras que empresas chinas buscan alternativas propias para reducir dependencia tecnológica.

Si la propuesta de Huawei logra resultados consistentes, podría ayudar a China a sostener parte de su ecosistema de IA aun sin acceso pleno a los chips más avanzados del mercado internacional. Pero todavía hay una diferencia importante entre presentar una arquitectura prometedora y demostrarla en producción masiva, con rendimiento, consumo, estabilidad y costos competitivos.

La nueva carrera de los chips

La jugada de Huawei muestra que la industria de semiconductores está entrando en una etapa distinta. La miniaturización seguirá siendo importante, pero ya no alcanza por sí sola. La próxima competencia se jugará también en la arquitectura, el empaquetado avanzado, la eficiencia energética, la interconexión y la integración entre hardware y software.

Para Huawei, la Ley Tau funciona como una declaración técnica y geopolítica: China quiere seguir avanzando en chips aunque no controle toda la cadena de fabricación más avanzada.

La pregunta de fondo es si este camino puede cerrar realmente la brecha con TSMC, Samsung, Intel y NVIDIA, o si será una mejora relevante pero insuficiente frente a la velocidad de los líderes globales.

Por ahora, el anuncio deja una señal clara: la carrera por el futuro del chip ya no se define solo en nanómetros. También se define en tiempo.

