Año Nuevo Lunar 2026: Google homenajea al Año Nuevo Chino y al Caballo de Fuego con este doddle

Este martes 17 de febrero de 2026 se celebra el inicio del Año Nuevo Chino 2026 o Nuevo Año Lunar. Como es habitual en las fechas de gran relevancia cultural, Google se sumó a las festividades transformando su logotipo en un doodle que rinde homenaje al Caballo de Fuego, el animal que tomará el relevo de la Serpiente de Madera por los próximos doce meses.

La celebración no tiene una fecha fija en el calendario gregoriano, ya que se rige por los ciclos de la Luna. Este 2026, el calendario tradicional chino marca el comienzo del año 4724, una transición que, según los expertos en astrología oriental, promete una energía de dinamismo, independencia y transformaciones profundas tras un periodo de mayor introspección.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego?

Año Nuevo Chino Foto: Canva

El Caballo es el séptimo animal del zodíaco chino y simboliza la libertad, la nobleza y la rapidez. Sin embargo, la combinación con el elemento Fuego, que ocurre solo una vez cada 60 años, potencia estas características, convirtiendo este ciclo en un tiempo de acción decisiva y pasión.

"Creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental, el caballo encendido por el fuego trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad" escribió la astróloga Ludovica Squirru para presentar su libro "Ludovica Squirru: Horóscopo chino 2026 – Caballo de Fuego (Penguin Random House)".

El doodle de Google y la búsqueda del Año Nuevo Lunar

Al hacer clic en el diseño de Google, el buscador redirige a los usuarios a la consulta "Año Nuevo Lunar" y un caballo galopando. El color rojo, predominante en el doodle y en las decoraciones tradicionales, es el eje central de esta fecha, simbolizando la buena fortuna y la protección contra las malas energías.

El Caballo de Fuego es valorado por su espíritu aventurero y su capacidad de liderazgo, cualidades que la animación de Google busca capturar para inspirar a los usuarios en este nuevo comienzo de ciclo.

Año Nuevo Chino, doodle de Google. Foto: Google

Rituales para atraer la prosperidad en este ciclo

Celebración del Año Nuevo Chino Foto: Canva

Para recibir la energía del Caballo, la cultura china recomienda realizar una limpieza profunda del hogar días antes de la festividad para "barrer la mala suerte". Durante la jornada de hoy, es tradición vestir alguna prenda de color rojo y compartir una cena familiar donde no falten los pescados y los tallarines largos, que simbolizan la abundancia y la longevidad. Además, el uso de elementos que representen el movimiento, como flores frescas o campanas de viento, ayuda a sintonizar con la velocidad propia de este signo.

¿Cuál es mi signo en el horóscopo chino?

Este es tu animal del horóscopo chino, según tu año de nacimiento:



Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

¿Qué elemento soy en el horóscopo chino?

Para descubrir el elemento de una persona en el horóscopo chino, debe conocer su año de nacimiento y a qué ciclo de 10 años corresponde. Los elementos se distribuyen de la siguiente manera:



Madera : años terminados en 4 o 5

: años terminados en 4 o 5 Fuego: años terminados en 6 o 7

años terminados en 6 o 7 Tierra : años terminados en 8 o 9

: años terminados en 8 o 9 Metal : años terminados en 0 o 1

: años terminados en 0 o 1 Agua: años terminados en 2 o 3

Personas dándole la bienvenida al Año del Caballo, en China Foto: AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.