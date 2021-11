Tartamudez: cómo intervenir a tiempo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No se preocupen, ya se le va a pasar. Vengan el año que viene y vemos”, suele ser una de las respuestas de algunos pediatras cuando los padres llevan a su hijo porque se traba al hablar.

Pensar que una mudanza o el nacimiento de un hermano pueden estar causando esa tartamudez es un error bastante repetido porque es muy común creer que este trastorno de la comunicación tiene un origen psicológico.

“La tartamudez es de orden neurobiológico. Desde que aparecieron las neuroimágenes (imágenes que se obtienen de las estructuras neuronales mediante técnicas radiológicas) está comprobado que el cerebro funciona de manera diferente a la hora de iniciar el acto motor del habla”, explicó a El País, Jorgelina Cubillos, licenciada en Fonoaudiología especializada en Alteraciones de la Fluidez.

“Es muy importante que quede claro que ninguna incomodidad al hablar en los niños pequeños es natural”, remarcó la especialista sobre un trastorno que puede manifestarse a través de tres conductas básicas que ocurren de manera involuntaria.

Una son los bloqueos, que es cuando la persona dice “p… orque” y explota la palabra; la otra es cuando prologa un sonido, como por ejemplo “taaaaaambién”, y la tercera son las repeticiones de sílabas, palabras o sonidos.

Esto es principalmente lo que sucede con la tartamudez como conducta primaria. Luego, de acuerdo a cómo cada persona vive esos momentos en que se traba y demás, se puede generar un impacto en la actitud comunicativa y la calidad de vida que es propio de cada uno. Ahí sí pueden aparecer las consecuencias psicológicas.

¿Por qué tartamudear no afecta a quien canta? La fonoaudióloga Jorgelina Cubillos explicó que en el caso de la persona que canta está jugando un papel importante la función que tiene cada uno de los hemisferios cerebrales a la hora de hablar. “Pasan otras cosas cuando uno habla que cuando uno canta. Cuando uno canta está hablando una letra que tiene una melodía y eso ayuda. Además es una letra aprendida, no es algo que estás diciendo vos sino que escribió otro. El acto de hablar, en tanto, pone en juego otras cosas y otros mecanismos; entonces es ahí donde aparece la dificultad”, dijo. Mencionó como ejemplo el caso de Francisco Benítez, el joven cordobés que ganó la edición 2021 del reality musical La Voz Argentina y que tiene tartamudez desde los 6 años.

Señales de alerta.

Mitos como que el niño tartamudea por algo nervioso, porque es tímido o porque es poco inteligente deben ser desterrados. Si el niño tartamudea, y más si lo hace durante más de un año, lo correcto es ir primero al pediatra, que es el que hará la oportuna derivación al fonoaudiólogo especializado.

No se trata de un problema de nacimiento y se la llama tartamudez del desarrollo porque comienza en esa etapa.

“Entre los 2 y los 4 años es la edad inicio en general. Sucede cuando los niños empiezan a decir más de una palabra y a sincronizar el habla”, detalló Cubillos.

La consulta temprana permite evaluar los factores de riesgo de ese niño. Por ejemplo, considerar el factor genético-hereditario ya que la mitad de las personas que se traban al hablar tiene algún familiar de primero o segundo grado al que también le pasa.

También es importante el sexo dado que se da el hecho de que por cuatro varones con tartamudez hay una niña.

Es una condición que afecta al 5% de los niños en etapas de adquisición del lenguaje. “De ese 5%, el 80% evoluciona positivamente y hasta naturalmente va a restablecer la fluidez solito, el otro 20%, que se transforma en el 1% de la población mundial –70 millones de personas–, va a ser un adulto con tartamudez”, explicó Cubillos a El País.

La especialista hizo hincapié en que la intervención temprana es la única posibilidad que tiene un niño que esté dentro del 20% de tartamudez persistente, de remitir. “La idea importante que hay que transmitir a la comunidad es que hay que consultar. Hace mucho que trabajo en este tema y por lo menos el 70% de los casos de niños grandes que llegan a la consulta es porque sus papás ya habían consultado y el pediatra no los había derivado”, remarcó.

Si la tartamudez aparece de adulto obedece a otras causas que no corresponde al desarrollo, como ser una lesión cerebral o cuestiones psiquiátricas.

Asociación para el afectado y su entorno. Este año se creó la Asociación Uruguaya de Tartamudez (AUDET), una entidad sin fines de lucro que reúne a personas con tartamudez, sus familias y a los profesionales que acompañan. El objetivo es informar, sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la tartamudez; derribar estigmas y prejuicios; evitar la discriminación (social, educativa y laboral), y procurar que existan profesionales capacitados para su abordaje, tanto en el sector público como en el privado. En cuanto a esto último, Jorgelina Cubillos advirtió que en Uruguay no hay fonoaudiólogos especializados en tartamudez porque no existe esa especialidad en la Licenciatura de Fonoaudiología (los fonoaudiólogos especializados se formaron en el exterior). “Lo único que hay es, en el medio de la carrera, un seminario sobre el tema”, apuntó.



Como primeras actividades AUDET tiene programado invitar a los mayores de 16 años a sumarse a los Grupos de Ayuda Mutua, que funcionarán de forma virtual o semipresencial. “Son grupos cerrados y están a cargo de una persona con tartamudez, no hay profesionales”, aclaró la especialista y anunció que más adelante habrá actividades para los niños. Por otro lado destacó la importancia de que toda la población esté informada dado el peso que tiene el interlocutor en el vínculo con quien padece este trastorno. “La persona que se está trabando tiene en ese momento pensamientos acerca de qué está pensando el otro: ‘¡Uy! Miró para abajo’, ‘está pensando que me olvidé la palabra, que no sé lo que quiero decir’, ‘cree que soy tonto’… Entonces uno, con actitud de escucha, sin interrumpir, respetando los turnos de habla, haciendo hincapié en el mensaje que esa persona intenta transmitir, puede dar esa sensación de comodidad que es vital porque ahí se relaja mucho más y fluye mejor”, indicó.

Tratamiento para la tartamudez.

“No todas las personas que tienen tartamudez necesitan una terapia, pero las que no la necesitan son las menos. Si vos te acercás a consultar es porque algo te está pasando”, aclaró.

Las terapias difieren de acuerdo al objetivo que se busque.



“Si tenemos un niñito muy chiquito que recién empieza a tartamudear quizás podamos restablecer la fluidez y ordenar todo lo que se pueda su ambiente comunicativo. Si no tienen muchos factores de riesgo lo que se hace es una intervención indirecta, a través de los padres, modificando el estilo comunicativo de la familia”, explicó la especialista a El País.

En el caso de los escolares, donde en la mayoría de los casos la tartamudez va a ser persistente, el objetivo es que este trastorno se transite de forma más fácil o más cómoda mientras se busca aumentar todo lo posible la fluidez.

“Es básico reducir todos los pensamientos y sentimientos negativos respecto de su forma de hablar y fomentar que pueda desarrollar una vida lo más normal en base a sus deseos. Que elija la carrera que quiera elegir, que no se vayan a estudiar matemática porque no hay que hablar si en realidad quieren ser profesor de educación física. Que no limite sus elecciones de vida, que no deje de ir a cumpleaños, que no deje de atender el teléfono”, señaló Cubillos.

Para ello se debe trabajar mucho en las escuelas porque es donde los niños pasan más tiempo. Tener un docente preparado, que sepa cómo manejar las situaciones, es vital.

Algo que está demostrado en la tartamudez es que es mejor no hacer una intervención si no se recurre a la terapia adecuada porque se van a forzar mecanismos motores o quizás se van a arraigar experiencias negativas.

“Después, cuando la persona tenga que hacer una terapia especializada ya va a tener una experiencia que haga que no quiera tratarse o que vaya con menos expectativas sobre lo que realmente puede modificar”, alertó la fonoaudióloga.