¿Sabías que tu protector solar está dañando los corales del mundo?

Los protectores solares ya son un "must" dentro de los accesorios de verano. Cuando el cáncer a la piel se ha convertido en un verdadero peligro en todo el mundo, anualmente los dermatólogos lanzan campañas para que las personas se apliquen y re apliquen protector solar en especial durante el verano. Ideal, además, si los productos son a prueba de agua.



Una medida sin duda excelente para la salud, pero altamente perjudicial para los corales. Claro, porque según un estudio de Archives of Environmental Contamination and Toxicology cada año unas 14 mil toneladas de protector solar terminan en los arrecifes de corales alrededor del mundo, perjudicándolos gravemente.



Los responsables de los daños son específicamente dos componentes que están presentes en la mayoría de los productos de protección solar: la oxibenzona y el octinoxate. Ambos químicos actúan filtrando los rayos solares y evitando así que la piel los absorba.



Sin embargo, su acumulación en los corales contribuye al blanqueamiento de estos, ya que mata las algas que crecen dentro de ellos, cambiando su color y eliminando nutrientes que sustentan otras vidas marinas. Asimismo, afectan o retrasan su crecimiento.



Es por esto que hace algunos días, el estado de Hawaii adoptó una drástica medida: prohibir las ventas de protectores solares que contengan oxibenzona y octinoxate.



"Hawaii es el primer estado del país en aprobar una medida de esta magnitud. El mundo está mirando. Nosotros cumplimos. Preserven y protejan el ambiente de nuestro océano", publicó el senador Will Espero en su cuenta de Twitter luego de que la ley fuera aprobada.



Ahora, la normativa debe ser firmada por el gobernador de Hawaii, David Ige. Una vez cumplido el trámite, la ley regiría desde el 1 de enero de 2021.



¿Qué tipos de protectores sí se podrán comercializar después de esa fecha? Estarán permitidos aquellos de formulación natural o que contengan óxido de titanio u óxido de zinc. La medida adoptada por Hawaii no agradó a todos.



Según Infobae, el Consejo de Productos para el Cuidado Personal y la Asociación de productos Sanitarios para el Consumo desestimó la responsabilidad que tienen la oxibenzona y el octinoxate en el blanqueamiento de los corales. En cambio señaló que los reales causantes de ese fenómeno son "el calentamiento global, el vertido de desechos agrícolas, las aguas residuales y la pesca indiscriminada".



Por su parte, asociaciones empresariales aseguraron que la prohibición a la venta de protectores solares con ambos componentes, "compromete la salud, la seguridad y el bienestar" de las personas, ya que se trata de químicos efectivos en la protección del cáncer de piel.