Review: ¿Cómo funcionan los últimos auriculares, reloj y tablet de Samsung?

En el pasado mes de agosto, Samsung lanzó sus productos de alta gama de lo que es el ecosistema Galaxy. Es decir, para acompañar al teléfono insignia de la segunda mitad del año, el Galaxy Note 20, la compañía surcoreana estrenó nuevos modelos de reloj inteligente, tableta y auriculares.

Los smartwatches se convirtieron casi que en artículos de primera necesidad tecnológica por la pandemia. Entonces, no es extraño que tanto Apple,Huawei y Samsung estén poniendo especial énfasis en estos wearables.

Galaxy Watch 3

En el caso de Samsung, el dispositivo estrella es el Galaxy Watch Series 3. A simple vista se trata de un reloj que imita a la perfección a uno de calle, con correa de cuero elegante y un display redondo. Tal vez sea un diseño muy masculino, dado que su tamaño apunta a muñecas más grandes al venir en tamaños de 41 milímetros y 45 milímetros, aunque el ancho hace que no sea incómodo.

Este reloj, cuya batería dura entre uno y dos días, dependiendo de la cantidad de uso (en especial por las funciones deportivas), es capaz de seguir los pasos, analizar patrones de sueño, medir la frecuencia cardíaca, la cantidad de agua, cafeína o calorías que se ingieren por día. Además, estos modelos vienen equipados con sensor de oxígeno en sangre y electrocardiograma (aunque estas características deben ser aprobadas por las autoridades sanitarias de cada país).

Desde el punto de vista del entretenimiento, el Galaxy Watch Series 3 tiene capacidad para almacenar algunas canciones y se sincroniza a los auriculares, lo que permite no depender de internet. Por otro lado, incorpora funciones como el grabador de voz. Una de las características más atractivas es que, además de incluir la pantalla táctil, el reloj tiene un bisel giratorio para cambiar de pantalla.

Si hubiese que criticar algún aspecto de este modelo es que la correa se moja y, al estar confeccionada en cuero, tarda en secar. Además, los sensores a veces fallan mientras se realiza deporte y se quiere medir la frecuencia cardíaca o se resbala del lugar correcto para la medición por lo que llega a arrojar resultados poco fiables.

Este modelo ya está disponible en Uruguay y puede ser adquirido a través de los canales oficiales de la marca por US$ 509 para la versión pequeña y US$ 549 para la más grande.

Tab S 7

Especialistas de todo el mundo catalogaron a la Galaxy Tab S7 y especialmente a su hermana mayor, la Galaxy Tab S7+, como la mejor tableta Android disponible hasta el momento en el mercado.

¿Por qué esta distinción? Probablemente es la primera que hace una verdadera competencia al iPad Pro de Apple.

Este dispositivo es un gran aliado para estudiantes y ejecutivos, en particular por su teclado magnético (que incluye trackpad) y la función Samsung Dex que permite emular una computadora de escritorio desde el punto de vista estético y práctico. A través del puerto USB-C, el dispositivo puede leer pendrives y otros periféricos.

Respecto a Dex, la nueva tableta permite al usuario trabajar con ventanas abiertas al mismo tiempo. La mayoría de las aplicaciones, se adapta en el modo horizontal.

Por otro lado, el dispositivo está pensado para un uso horizontal, por lo que la cámara está en el largo y no en el ancho como sucedía con los modelos anteriores.

Además, el lápiz óptico, el S-Pen, de este modelo complementa perfectamente las funciones, en especial, cuando se integra su uso con Samsung Notes, una aplicación que permite escribir como si fuera papel, convertir letra manuscrita a texto de computadora o escribir y convertir en tiempo real a lenguaje de máquina.

El lápiz poderoso n El lápiz que caracteriza a los dispositivos Note cobra una nueva vida, con un diseño más grande y orientado a ser un apoyo en las nuevas tabletas de una manera que es más útil. Así, Samsung le sale al cruce al Apple Pen y su uso en el iPad Pro. Al igual que sucede con los nuevos Note, la ventaja principal que aporta el lápiz óptico está en que la latencia –el tiempo que tarda en reaccionar– no tiene casi diferencia con escribir sobre papel. La tableta se convierte en un verdadero block de notas ideal para acompañar en el estudio, oficina o reuniones de trabajo.

Además, se carga magnéticamente en la parte trasera del dispositivo, lo que hace que sea un accesorio fácil de acompañar al dispositivo principal.

La pantalla de 11 pulgadas y buena resolución hace que sea un dispositivo que entra cómodamente en bolsos y mochilas, mientras que es suficientemente liviano para no ser un problema.

Una de las características a resaltar es la de la experiencia de visualización de contenido multimedia: la tableta incluye cuatro parlantes (dos a cada lado del ancho) que le dan mucha potencia, tanto para la reproducción de video como de sonido.

Por otro lado, la pantalla de 120Hz es un punto a destacar por su velocidad de respuesta. Característica que, sin duda, es muy interesante para los usuarios enfocados en el diseño y la ilustración.

Uno de los puntos en contra es que a veces las aplicaciones son inestables y tienden a cerrarse, en particular, cuando se trabaja en modo Dex. A pesar de eso sigue siendo una de las mejores opciones del mercado de tabletas.

Este modelo ya está disponible en Uruguay y cuesta US$ 949; la versión más grande se encuentra por US$ 1.249.

Galaxy Buds Live Los Buds Live son una de las grandes apuestas de Samsung. Este modelo incluye dos pequeños auriculares, con forma similar a un haba o poroto manteca. Van acompañados de una caja –como todos los de este estilo– que funciona como cargador, con puerto USB-C y carga inalámbrica y que parece un contenedor de un anillo y entra en un bolsillo.



El principal diferencial está en su forma y su uso: el diseño hace que el micrófono se inserte prácticamente dentro del pabellón auditivo cubriendo todo el canal. Lo bueno de esto es que es muy difícil que se salgan mientras corremos, saltamos o nos movemos.



Sin embargo, si se tiene un pabellón un poco pequeño, al cabo de un rato, la experiencia puede ser un poco dolorosa. Además, tienen seis horas de autonomía continua, lo que hacen que duren unos cuantos días sin recarga.



Desde el punto de vista del sonido, incluyen un sistema el AKG. Otra de las características es que incluye cancelación de ruidos, aunque no es un punto a destacar ya que casi no se nota diferencia. Además, incluye un touchpad que permite manejar y configurar los dispositivos para que cumpla los funciones que quiere el usuario.

Esperando al nuevo teléfono plegable

La compañía surcoreana sigue apostando a los teléfonos de pantalla plegable. El Galaxy Z Flip que se vio a principios de este año tenía las dimensiones de un modelo estándar pero con la capacidad de compactarse a la mitad de su tamaño. El Galaxy Z Fold 2 duplica el tamaño del display. El teléfono aún no está disponible en Uruguay (hay que tomar nota que el Note 20 y 20 Ultra están siendo entregados a los usuarios hace muy pocos días) y se espera el anuncio de su incorporación al mercado, aunque desde Samsung adelantaron al país que a medidados de octubre estaría disponible.

Entre las características de este nuevo modelo resalta la incorporación de una doble pantalla interna QXGA + Dynamic AMOLED 2X de 7.6'' (22.5: 18), pantalla Infinity Flex, 2208 x 1768 y una pantalla de cubierta HD + Super AMOLED de 6.2'' (25: 9), 2260 x 816 de resolución. Además, soportará carga rápida e inalámbrica