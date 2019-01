Los récords más extravagantes del Guinness, un libro que también es récord

El dato más curioso del libro Guinness de los récords no aparece en las casi 300 páginas de cada edición anual. Y es la historia detrás de esta colección de alcance mundial que se publica desde 1955, lleva vendidos más de 100 millones de ejemplares y fue traducida a 23 idiomas. Todo un récord en sí mismo. Pero hay más: es el anuario con derechos de autor más vendido de la historia y encabeza el ránking de títulos más robados de las bibliotecas públicas de Estados Unidos.



La edición 2019 incluye récords de América Latina y está inspirada en lo que los editores del Guinness llaman "cultura creadora": inventores, diseñadores, artesanos y productores que desarrollan proyectos y objetos

ingeniosos con el sueño de marcar (o superar) un récord mundial.

Pizza más larga. Récord Guinness

En esa categoría figuran desde los creadores de la pizza más larga (de 1,93 km de longitud, para cocinar la masa tardaron ocho horas) hasta la mayor cantidad de personas "saltando y chocando los cinco al mismo tiempo": 4418 empleados de la empresa de servicios bancarios Grupo Bolívar, de Colombia, se reunieron para concretar ese récord en una convención en

Bogotá.

Por supuesto que no faltan los clásicos Guinness: el hombre más pesado (unos 594,8 kg), la mujer con las piernas más largas (132,8 cm, desde el talón hasta la parte superior de la cadera), el hombre vivo más alto (que además tiene las manos más grandes), la mujer más tatuada (tiene tatuajes en el 98,75 por ciento del cuerpo) y el hombre más longevo (el japonés Masazó Nonaka cumplió 113 años el 25 de julio).



También dijeron presente las hazañas con las comidas: la mayor cantidad de salchichas elaboradas en un minuto (logró 78 y rompió el récord de 2016, que eran 60), el menor tiempo en comer tres huevos en escabeche (21,09 segundos) y el pastel con forma de pelota más grande (285

kg), entre muchos otros récords insólitos.

Piernas más largas. Foto: Record Guinness

Para seleccionarlos, un equipo de Administración de Récords se encarga de controlar la exactitud del logro o hazaña postulado y un equipo de Administradores de Récords se ocupa se verificar su veracidad. Para que una solicitud sea aprobada debe aprobar las dos instancias de verificación.



En la introducción del nuevo volumen, los editores cuentan que incluyeron la sección "Conoce a los artífices", con la historia que se esconde detrás de diez creaciones récord. También destacan el apartado "Construyendo la historia", con ocho edificios y monumentos icónicos del mundo construidos con legos.



Una marca registrada

La primera edición de The Guinness Book of Records se publicó el 27 de agosto de 1955 y enseguida se impuso como el número uno en la lista de best seller en el Reino Unido.



El libro tenía 198 páginas y presentaba doce temas: El universo, El mundo de la naturaleza, El reino animal, El ser humano, El mundo de los humanos, El mundo científico, Estructuras del mundo, El mundo mecánico, El mundo de los negocios, Accidentes y desastres, Logros humanos y Deportes.



La actual mantiene algunos de los capítulos principales y reagrupa algunos temas bajo los ítems Grandes hazañas, Arte y comunicación e Inténtalo en casa, donde los propios inventores dan instrucciones a los

lectores para crear objetos gigantes como un cubo de origami y una figurita de gomas elásticas.

Donación de cabello que salva vidas. Foto: Guinness World Records

La idea del anuario récord se le ocurrió en 1951 a sir Hugh Beaver, por entonces director de la marca de cerveza irlandesa Guinness, a partir de una discusión banal después de una jornada de caza.



Beaver y uno de los cazadores no se ponían de acuerdo sobre qué

pájaro era el más veloz de Europa. La historia (o el mito) dice que el hombre buscó libros que respondieran esa clase de dudas, con estadísticas y curiosidades, y como no lo encontró entonces, lo inventó.



Para hacer el primer volumen, Beaver contrató a los mellizos Norris y Ross McWhirter, dueños de una empresa de investigación en Londres para que compilaran datos insólitos.

En su página oficial dice: "Guinness World Records es una marca global, con oficinas en Londres, Nueva York, China, Japón y Emiratos Árabes Unidos, con embajadores de la marca en todo el mundo. A lo largo de nuestra historia, hemos expandido nuestro negocio a través de muchos mercados incluyendo publicaciones, contenido digital, eventos, soluciones de negocios y televisión, con un récord en el corazón de todo lo que hacemos".



Estos son los principales récords de la marca Guinness de los récords:



- 223 mil seguidores en Twitter.

- 2.9 millones de seguidores en Instagram.

- 3.3 millones de suscriptores de YouTube.

- 300 millones de reproducciones en YouTube views en 2017.

- 450 millones de minutos reproducidos en YouTube en 2017

Hace más de 30 años una expedición uruguaya atravesó sobre cuatro camionetas Land Rover especialmente acondicionadas los 30.000 kilómetros que separan a Alaska de Tierra del Fuego, esta travesía les mereció ser reconocidos con el premio Guinness.



El año pasado se obtuvo el récord Guiness de la porción de asado con cuero más grande del mundo al preparar 10.360 kilos de carne cocida y superar los 9.160 kilos que se cocinaron en la ciudad de La Pampa, en Argentina, en 2011.



El 30 de octubre de 2015, jugando en Pan de Azúcar, el uruguayo Robert Carmona se convirtió en el futbolista activo de mayor edad en el mundo, con 53 años y 182 días, según el Libro de los Récords Guinness. En este rubro además en enero Guinness World Records confirmó que Sebastián Abreu había conseguido el récord por jugar en el mayor número de equipos durante su carrera deportiva.

En esta línea también Oscar Tabárez recibió no uno si no dos premios. El primero fue por "Mayor cantidad de partidos de fútbol dirigidos por un entrenador con la misma selección", con 185 partidos, y el segundo por la Mayor cantidad de participaciones en la Copa Mundial de la FIFA por un entrenador con la misma selección.



Por otra parte, el coro Giraluna, un coro integrado por 2018 niños que van desde los 4 hasta los 17 años también participó por el galardón. Si bien no lo consiguió, este año además de presentarse en la previa del Mundial Sub 17 femenino, también cantó con el artista Roger Waters en el Estadio Centenario.