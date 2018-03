"Los principales desafíos son la censura y el internet móvil"

Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, nació hace 51 años en Alabama, uno de los estados de Estados Unidos que no se caracteriza por su fortuna, y de niño repartía los diarios del pequeño pueblo de 2.500 personas donde vivía. Hace 17 años, en pleno auge de las punto com, tuvo un sueño: que una iniciativa suya, una enciclopedia, libre, colaborativa y gratuita llegara a los 50 sitios más visitados de la red. Menos de una década después, su sueño hizo que Time lo seleccionara como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Actualmente quiere hacer periodismo con WikiTribune,

En el marco del Move Movistar, Jimmy Wales llegó a Montevideo y conversó con El País. En la entrevista recorrió diversos fenómenos como YouTube, los desafíos actuales de Wikipedia, la censura y su reciente proyecto WikiTribune.

La llegada de Wales a Uruguay fue fugaz, prácticamente llegó por la mañana, proveniente de Suecia, y se fue por la tarde. "El tiempo está mucho mejor aquí", bromeó de manera descontracturada antes de meterse de lleno con temas más serios.

Ser el cofundador de Wikipedia no es algo sencillo, todos los días surge algo nuevo. "Nunca me imaginé que terminaría viajando alrededor del mundo", confesó en la conferencia que brindó antes de la entrevista.

Enciclopedia libre.

Wikipedia es amplia, global y llega a los rincones más inesperados. Wales aseguró que uno de los principales desafíos de Wikipedia en la actualidad deriva de cómo ha cambiado la forma en que las personas acceden a internet. "En el pasado la gente accedía a internet desde una computadora y se entendía que quienes tenían una computadora hablaban en inglés, entonces no importaba desarrollar ciertos idiomas. En la actualidad con los dispositivos móviles, la mayoría de la gente pobre la primera vez que accede a internet lo hace desde un celular", sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de lograr el compromiso de los actores locales de idiomas minoritarios de agregar contenido a la plataforma para poder llevar más lejos la enciclopedia, especialmente a lugares del globo como África: "Imagínense a alguien que accede y habla zulú; sería importante entonces que Wikipedia en zulú tuviera una cantidad de contenido que realmente ayude a esas personas", ejemplificó.

En tanto, Wales destacó que la censura es otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. El sitio está bloqueado por completo en China y, desde hace 10 meses, también fue bloqueado en Turquía.

"Turquía es una situación única. Creemos que cuando nos bloquearon pensaron que nosotros inmediatamente eliminaríamos los artículos por los que ellos se estaban quejando, pero no lo hicimos", aseveró. "Aún estamos trabajando en una respuesta legal en la Justicia, pero también pensamos que quizás las cortes de Turquía no son todo lo independientes que deberían ser", agregó.

No obstante, subrayó que también se apoyan en movimientos sociales para buscar una salida a través de una campaña: "Somos una organización educativa y pensamos que Turquía debería tener las mismas oportunidades que cualquier país y esperamos que la gente en Turquía lo entienda. Esto es Wikipedia, no estamos organizando una revuelta. Es tonto en realidad", sostuvo.

Mujeres y Wikipedia.

Uno de los datos que llamó la atención durante la conferencia de Wales fue que el 87% de los editores de Wikipedia son hombres. Según Wales esto tiene un origen principalmente arraigado en tres pilares: las temáticas, que en general son de intereses más masculino; la sobreconfianza de los hombres y la falta de confianza de las mujeres en ciertos aspectos; y la violencia generalizada hacia las mujeres en la red, que evita que se expongan.

Consultado sobre el tema, Wales aseguró que desde Wikipedia están trabajando para revertir la situación favoreciendo las editatones, especialmente el movimiento "Women in red" que se encarga de crear artículos sobre mujeres desconocidas en la enciclopedia.

En tanto, desde dentro de sus compañías trabaja poniendo mujeres a la cabeza para crear igualdad de género.

Periodismo neutral.

WikiTribune es un sitio de noticias joven, de momento únicamente en inglés y uno de los nuevos proyectos que lleva adelante el propio Jimmy Wales. La iniciativa tomó forma el pasado mes de abril del 2017 y es su nuevo buque insignia. Wales ya tenía experiencia en el mundo de los medios de comunicación dado que había formado parte del directorio del prestigioso diario británico The Guardian. Sin embargo, su nuevo emprendimiento es diferente.

Siete periodistas trabajan en Londres y otros seis están distribuidos alrededor del globo para cubrir los temas más diversos, pero cuyo foco es generar un compromiso comunitario sin rozar el activismo y esto lo su-braya Wales:

"Si quieren ser activistas que vayan a trabajar al Guardian. busco la calidad en un sentido muy antiguo", aclaró.

Wikitribune, se basa en el crowdfunding —una forma de donación de fondos a través de internet— y de momento no tiene publicidad (aunque la podría incorporar en el futuro) y se enfoca en mantener el rol de "vigilancia de los medios".

"Si los periodistas que se sientan frente a Donald Trump en la Casa Blanca en una conferencia de prensa, bajan de 200 a 100, no cambia, estamos cubiertos; pero si los que trabajan en un medio local bajan de 10 a 2 es un desastre", sostuvo.

La democratización del conocimiento

Wikipedia está disponible en todo el mundo —menos en China y Turquía, donde los gobiernos la han bloqueado expresamente por no compartir la difusión de cierta información— y para su cofundador es una herramienta de divulgación de conocimiento sin comparación. "Cualquiera puede entrar y leer", aseguró Wales y reflexionó sobre el rol de los gobiernos en la censura: "Cuando pensamos en la censura de Wikipedia en el mundo, lo que más debería preocuparnos es la idea de que todo el mundo tiene derecho a participar en la conversación. No se trata de lo que los gobiernos piensan que deberíamos saber o lo que deberíamos conocer, incluso aunque no estemos comentando o debatiendo sobre un tema", subrayó el estadounidense.

Según él, en Wikipedia pueden editar e intervenir jóvenes de 14 años hasta doctores en filosofía de la misma manera, y ahí radica el valor de lo que se ofrece, ya que los aportes se hacen de manera pacífica.

A diferencia de foros como Reddit donde existe mucho contenido libre y sin censura real, en el caso de Wikipedia la fuente es muy importante al momento de hacer publicaciones, por eso el contenido es analizado; nada se libra a la inteligencia artificial.