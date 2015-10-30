Preguntas y respuestas sobre Uber, la pesadilla de los taxistas
La aplicación ya dio los primeros pasos para desembarcar en Montevideo y rápidamente fue rechazada por los taxistas. Qué es y cómo funciona este nuevo sistema de transporte colectivo que quiere pisar fuerte en nuestro país.
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Preguntas y respuestas sobre Uber, la pesadilla de los taxistas
¿Qué es Uber?
¿Quiénes son los conductores?
Los vehículos llevarán un logo de Uber.
¿Cuánto gana un chofer con Uber?
- Registrarse es gratis.
- Luego de cada viaje un porcentaje (hasta 20%) es para Uber y el resto (80%) para el chofer.
- Según la página de Uber cada chofer recibe un Iphone para descargar la app pero debe cubrir el costo de la tarifa de telefonía. Además, puede poner restricciones de horarios y zonas.
- Los conductores reciben su pago semanalmente mediante depósito directo. También reciben un resumen sencillo que describe lo que se les pagó por cada viaje.
¿Cómo uso Uber?
- La persona que necesita un viaje descarga la aplicación de Uber.
- Allí tiene ingresados los datos de su tarjeta de crédito y es mediante esa tarjeta de crédito que se paga el viaje. Uber conecta al que busca un chofer con los autos registrados por la zona y te lo envía. No maneja efectivo en el momento. Se envía un detalle de cada viaje al chofer y al viajero.
- La tarifa e Uruguay no está definida, pero en todas las ciudades es más barata que un taxi normal.
- En México, una tarifa de 5 kilómetros cuesta unos $71 pesos uruguayos. En taxi esa tarifa es de 113.
¿En qué países se usa Uber?
¿Es seguro?
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