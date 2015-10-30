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El País Vida Actual

Preguntas y respuestas sobre Uber, la pesadilla de los taxistas

30/10/2015, 13:15
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La aplicación ya dio los primeros pasos para desembarcar en Montevideo y rápidamente fue rechazada por los taxistas. Qué es y cómo funciona este nuevo sistema de transporte colectivo que quiere pisar fuerte en nuestro país.

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Preguntas y respuestas sobre Uber, la pesadilla de los taxistas

¿Qué es Uber?

Uber es una aplicación que através de su software conecta pasajeros con conductores de vehículos registrados. Si uno descarga la aplicación, puede "solicitar" traslado dentro de los vehículos registrados por Uber.

¿Quiénes son los conductores?

Los conductores de Uber son usuarios del transporte registrados. Deben pasar por algunas pruebas presenciales y técnicas y los autos deben cumplir con ciertos requisitos.
Para ser chofer de Uber hay que registrarse. No tiene costo el registro.
Todos los autos deben tener seguro, estar a nombre del chofer y tener licencia de conducir al día dependiendo de la ciudad.

Los vehículos llevarán un logo de Uber.

¿Cuánto gana un chofer con Uber?


  • Registrarse es gratis.
  • Luego de cada viaje un porcentaje (hasta 20%) es para Uber y el resto (80%) para el chofer.
  • Según la página de Uber cada chofer recibe un Iphone para descargar la app pero debe cubrir el costo de la tarifa de telefonía. Además, puede poner restricciones de horarios y zonas.
  • Los conductores reciben su pago semanalmente mediante depósito directo. También reciben un resumen sencillo que describe lo que se les pagó por cada viaje.

¿Cómo uso Uber?

  • La persona que necesita un viaje descarga la aplicación de Uber.
  • Allí tiene ingresados los datos de su tarjeta de crédito y es mediante esa tarjeta de crédito que se paga el viaje. Uber conecta al que busca un chofer con los autos registrados por la zona y te lo envía. No maneja efectivo en el momento. Se envía un detalle de cada viaje al chofer y al viajero.
  • La tarifa e Uruguay no está definida, pero en todas las ciudades es más barata que un taxi normal.
  • En México, una tarifa de 5 kilómetros cuesta unos $71 pesos uruguayos. En taxi esa tarifa es de 113.

¿En qué países se usa Uber?

Uber está disponible en más de 63 países. Los taxistas de Madrid y Rio de Janeiro protestaron contra la aplicación y en algunos casos enfrentaron a los conductores. En Nueva York y en Londres el servicio fue aceptado y hay más de 14 mil choferes habilitados.

¿Es seguro?

Según Uber los antecedentes de los choferes son chequeados antes de aceptar el registro. Existe la posibilidad de realizar comentarios y reseñas del viaje de forma anónima.

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