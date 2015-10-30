Preguntas y respuestas sobre Uber, la pesadilla de los taxistas

Uber es una aplicación que através de su software conecta pasajeros con conductores de vehículos registrados. Si uno descarga la aplicación, puede "solicitar" traslado dentro de los vehículos registrados por Uber.

¿Quiénes son los conductores?

Los conductores de Uber son usuarios del transporte registrados. Deben pasar por algunas pruebas presenciales y técnicas y los autos deben cumplir con ciertos requisitos.

Para ser chofer de Uber hay que registrarse. No tiene costo el registro.

Todos los autos deben tener seguro, estar a nombre del chofer y tener licencia de conducir al día dependiendo de la ciudad.

Los vehículos llevarán un logo de Uber.