Pilar Sordo en Uruguay: “Vivimos en un mundo de analfabetos emocionales”

Su trayectoria y nueve libros han convertido a la psicóloga chilena Pilar Sordo en una verdadera gurú de las relaciones personales en Latinoamérica. En sus diferentes textos explora la pareja, las relaciones con los hijos, el divorcio, la educación y hasta su experiencia personal con las enfermedades. Sordo volverá a visitar Uruguay este sábado para presentar su penúltimo libro, Educar para sentir, y lo combinará con el libro La libertad de ser quien soy que publicó en el mes de mayo en nuestro país. Previo a su paso por el auditorio de Enjoy Punta del Este, la psicóloga conversó con El País.

— ¿Qué te trae nuevamente a Uruguay?

​

—La gente hizo que regrese. A mis seguidores les gustó mucho Educar para sentir y eso hizo que se armara esta gira por el interior que me lleva a Punta del Este. La verdad es que me encantó que la gente pidiera que volviera y me pone muy contenta. Es una charla preciosa que les deja muchas herramientas para llevarse a casa.



— ¿Cuáles son las claves que tendrá esta charla?

​

—La conferencia parte de esta investigación que surgió del mundo laboral. Al analizar el presente, me di cuenta que los profesionales están cada vez más preparados técnicamente, pero menos preparados emocionalmente. En el ámbito laboral, se despide a muchas personas por no tener habilidades emocionales como no saber trabajar en equipo, baja tolerancia la frustración o falta de paciencia. Entonces, empecé a preguntarme por qué vivimos en un mundo de analfabetos emocionales. A partir de esa interrogante, en la charla hilvano la historia de un ser humano. Es un bebé que hago nacer en la charla y del que muestro cómo lo vamos castrando emocionalmente a través de la cultura hasta transformarlo en un analfabeto emocional. En determinado punto, ese ser humano va a estar listo para que lo despidan de cualquier trabajo por no tener las habilidades. Luego me propongo contar cómo se solucionan estas situaciones, dando una serie de tips para quienes están presentes.



—¿Esta charla entrega una guía para llevar al hogar?

​

— No considero que brindo guías. Sin embargo, creo que tiene muchos elementos de reflexión a nivel familiar y que sí se aplican bien en el hogar. De los nueve temas que investigué, este debe ser uno de los que más trabajo da para la casa, por eso es la que tiene mayor repercusión. Las personas empiezan a trabajar en su casa lo que yo planteé en la conferencia y eso no pasa siempre en todas las charlas. Es muy bonito ver cómo lo aplican y comienzan a preguntarle a los hijos, por ejemplo, qué les dio pena, rabia o alegría.



—¿Es una charla destinada a padres o educadores?

​

— No, muchas veces se acercan padres, parejas o personas solas. Incluso adolescentes y jóvenes que van en grupo. Es interesante la diversidad del público que se acerca. No hay ninguna razón para pensar que las charlas son para papás. En cambio, es una invitación a revisar nuestro mundo emocional y nuestra educación histórica de castración emocional que tenemos desde hace siglos y plantearnos cómo se puede ir cambiando.



—¿Cuáles son sus próximos proyectos?

​

—Mi último libro, que se llama La libertad de ser quien soy, en Uruguay fue publicado en el mes de mayo, y a la gente le ha gustado muchísimo también. Es un libro muy lindo; de hecho, en esta charla, incorporo también parte de los conocimientos de esa investigación y algunos conceptos que vertí allí. Además, ahora estoy trabajando en otro libro en el que voy a utilizar los 10 temas más importantes que mis seguidores me consultan de manera frecuente a través de mis cuentas de redes sociales, Instagram y Facebook.



—¿Cuáles son los temas que más inquietan a sus seguidores?

​

— La consulta más frecuente son las relaciones tóxicas de pareja. Luego viene el tema de los duelos; personas que asumen su homosexualidad y tiene dos familias, educación de los hijos; la falta de actividad de los más jóvenes de la familia; así como temas de adicciones. Lo interesante de mi próximo libro es que recogerá esos temas que preocupan a las personas.



—¿De qué se trata La libertad de ser quién soy?

​

—Originalmente quise hacer una actualización de mi libro Viva la diferencia. Ese texto lo publiqué en 2005 y es una investigación que hice en el siglo pasado. La verdad es que quedó antiguo en un montón de cosas y especialmente para rangos de edades y es machista en muchas cosas. Al final la gente me dio mucha más información; trascendió lo que planteaba en ese texto. Lo que encontré fue algo que tenía que ver con la búsqueda de sentido, plantearnos cómo nos quitamos los mandatos, olvidamos culpas, miedos y normas culturales que nos impiden ser lo que somos y que nos van formateando. Es un libro para reiniciarse psicológicamente desde uno y no es de las cosas que nos mandan desde afuera.



—¿Habrá una conferencia de este tema?

​

— Por el momento no tengo planeada una conferencia; no la desarrollé y no está planeada. Mi esfuerzo está centrado en Educar para sentir que es una charla que está muy fuerte en toda América Latina y voy a seguir con este tema.