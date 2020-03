Personajes actuales se convierten en muñecos de madera como los que usaban los abuelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Darth Vader y Frida Kahlo son, por lejos, los personajes más elegidos por quienes cada año se acercan a una feria artesanal y se topan con el stand de Los Juguetes del Abuelo. Se trata de unos muñecos llamados Rocco, enteramente de madera, que Jerónimo Mera Pirez (31 años) comenzó a hacer casi que por casualidad.

“Surgieron de un muñeco que encontré en internet de un logo de la página de Amazon. Era una cajita de cartón, la cabeza cuadrada y dije ‘esto lo puedo hacer en madera’. Hice los primeros y un día salió la idea de hacer a Darth Vader o a Yoda, dos personajes de Star Wars. Empecé a buscarle la vuelta para hacer más personajes y ahora hay como 45 o 50”, contó el artesano.



La ocurrencia permitió que el taller Los Juguetes del Abuelo, que existe desde 2013, se transformara en algo sustentable para su dueño. Los Rocco empezaron a venderse fuerte y brindarle a esta pequeña fábrica la estabilidad que necesitaba para mantenerse durante todo el año.



Hasta entonces los demás juguetes, también de madera pero más tradicionales, solo generaban la admiración de quienes los veían. “Me pasaba que iba a ferias y la gente me decía ‘¡qué precioso!’, ‘¡qué lindo!’, pero no se vendía tanto”, recordó Jerónimo sobre un emprendimiento al que recurrió porque no tenía trabajo.



Algunos ejemplos de los Rocco, serie de juguetes en las que hay entre 45 y 50 personajes.

“Siempre hice cosas con las manos entonces, como había estudiado carpintería en Don Bosco, arranqué a hacer juguetes de madera. Era algo que tenía abandonado porque estaba trabajando en otras cosas”, relató. Al principio lo ayudaba su padre, pero se jubiló hace unos tres años y Jerónimo siguió solo con su emprendimiento.



Envión.

El otro gran empujón para Los Juguetes del Abuelo lo constituyó haber ingresado a la feria Ideas + hace tres años.



“Fue todo un desafío. Yo había hecho la Feria del Parque Batlle y antes un montón de ferias barriales. Adonde podía ir a armar, iba. Pila de compañeros y amigos me decían que tenía que estar en Ideas + y un año me enteré de la apertura del llamado, me presenté con la muestra y por suerte quedé”, recordó.



El artesano destacó que esta feria le sirve tanto desde el punto de vista profesional, porque se codea con artesanos de gran nivel –“es como un mino”, dijo-, como desde el punto de vista económico, ya que le permite reunir un colchón de dinero para afrontar el resto del año.



En las épocas que no son de zafra, otro punto que ayuda son los talleres para aprender a hacer juguetes de madera que dicta el artesano. Van de marzo a octubre y son clases semanales de una hora y media de duración. Como las brinda en el pequeño taller que tiene en el fondo de su casa, en el barrio de Malvín, por un tema de espacio son individuales o de hasta dos alumnos.



Son para todo público, lo que ha hecho que se acerquen desde niños de 8 o 9 años hasta adultos de entre 65 y 70 años. Predomina la gente joven, de 20 a 35 años, que asiste a este taller con la idea de encarar su propio emprendimiento. También llegan muchos jubilados con ganas de hacer algo con el nuevo tiempo del que disponen.



Frida Kahlo junto con Darth Vader son los personajes que encabezan los pedidos de los Rocco.

RELACIONADAS Artesanos uruguayos aprenden a hacer marionetas francesas para el Carnaval By Analia Filosi Artesanos uruguayos aprenden a hacer marionetas francesas para el Carnaval

“En cada clase hacemos un juguete distinto con el alumno y se lo lleva. Las primeras cuatro clases realizamos diseños míos, juguetes que yo hago aparte de los Rocco, y en las segundas cuatro clases la idea es generar proyectos personales del alumno. Trae una idea, un dibujo, una foto... lo que sea que tenga ganas de hacer, y empezamos a investigar y trabajar más en el lado del diseño y no tanto en copiar medidas, cortar y armar”, explicó Jerónimo.



Hace cuatro años que dicta estos talleres y desde hace dos el número de alumnos ha crecido mucho. “Se generan vínculos duraderos, los alumnos pasan a visitarme por las ferias. Está muy bueno”, destacó.



Un nombre nostálgico y el otro por sonido La idea de bautizar a esta pequeña fábrica como Los Juguetes del Abuelo vino por el lado de apelar a la nostalgia de que se trata de juguetes de madera, como los que usaban nuestros abuelos. “En un momento, cuando mi padre trabajaba conmigo, tenía más lógica porque él era como el abuelo”, contó Jerónimo Mera Pirez. En cuanto a la elección del nombre Rocco para la serie de personajes famosos, confesó que fue simplemente porque “me gustó como sonaba y le di para adelante”.

Contacto.

Para poder conocer las creaciones de Los Juguetes del Abuelo hay que ir a las ferias artesanales de las que participa o contactarse por sus redes sociales (Facebook e Instagram). En un tiempo tenía los productos en consignación en locales comerciales de Montevideo, pero eso ya no ocurre.



Jerónimo acepta realizar trabajos a pedido, pero para ello se deben dar una serie de condicionantes, como que tenga tiempo, porque el diseño de cada personaje insume muchas horas, y que la propuesta sea realizable. “Hay personajes que no me gusta como quedan y no los hago, pero siempre les busco la vuelta”, señaló.



Los Beatles también están entre las opciones y se pueden hacer personajes a pedido.