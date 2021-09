La nueva vida de Kate, la madre de Madeleine McCann, a 14 años de la desaparición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kate, la madre de Madeleine McCann —la niña británica que desapareció en 2007 cuando tenía tres años en un complejo hotelero en Praia da Luz, Portugal, donde se hospedaba junto a sus padres— volvió a trabajar. La mujer había dejado su empleo hace 14 años, tras la desaparición de su hija.

La mujer (53), que es médica, se reincorporó al servicio nacional de salud británico para hacerle frente a la lucha contra el Covid-19. Kate se encuentra trabajando en los hospitales de la ciudad de Leicester, donde en ocasiones comparte espacio con su marido Gerry (53), que es cardiólogo y profesor universitario.



“Se ha reincorporado a un trabajo de tiempo completo para ayudar a los necesitados. Existe una gran demanda de médicos calificados durante estos tiempos sin precedentes”, indicó un amigo de la familia a The Sun. Además, aseguró que Kate está disfrutando haber regresado a su empleo.



“Kate ha vuelto a trabajar como médica. Ella está ayudando en sus hospitales locales ahora y no está haciendo ningún trabajo quirúrgico”, añadió la fuente, quien explicó que desde que la mujer volvió a trabajar, ya casi no se reúne con ella y el marido: “Ambos están muy ocupados”.

Tanto Kate como Gerry son médicos y, según informó el Daily Mail, se conocieron en 1993 en Glasgow, Escocia, mientras estudiaban. Ella asistió a la Universidad de Dundee, en tanto que él estudió en la Universidad de Glasgow. Tras la desaparición de su hija, en 2007, Kate renunció a su profesión como médica para encabezar varias organizaciones benéficas para niños.



La desaparición y el principal sospechoso

La noche en que desapareció la niña, Kate y Gerry habían salido a cenar junto a sus amigos a un restaurante ubicado a 50 metros del complejo vacacional en que todos residían temporalmente en Praia Da Luz, Portugal.



Madeleine y sus hermanitos quedaron en la habitación solos, a partir de las 20.30 del 3 de mayo de 2007. Los padres aseguran que volvían a controlar el bienestar de los pequeños a cada rato, con un promedio de 20 minutos durante la noche. Pero a las 22 la madre de Madeleine descubrió que la pequeña había desaparecido.



Lo más llamativo del caso fue que tanto Kate como Gerry McCann fueron calificados como sospechosos formales de la desaparición de su hija. Esto ocurrió formalmente en septiembre de 2007, debido a un análisis de ADN que plantó una hipótesis.



Los investigadores del Reino Unido creyeron que Madeleine había sufrido un accidente en la habitación y que sus padres la habían encontrado muerta. En esa línea, para ocultar su negligencia, habían decidido encubrir el hecho y deshacerse de la pequeña. Finalmente esta teoría quedó descartada en 2008.



Tras años de búsquedas infructuosas, el caso Maddie se aceleró repentinamente en junio de 2020 con la identificación por parte de la policía alemana de un sospechoso, el alemán Christian Brueckner.



Actualmente el hombre está cumpliendo una pena de siete años tras haber sido declarado culpable de violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005 (dos años antes de la desaparición de la niña y cerca del lugar del presunto crimen), en un domicilio de Praia da Luz. El alemán también fue acusado de abusar de la hija de cinco años de su exnovia en 2013.