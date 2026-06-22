Monedas, billetes y medallas con valor histórico: Jornadas Numismáticas en Montevideo abiertas al público

Las monedas cuentan historias. Mucho más que simples instrumentos de intercambio económico, son piezas capaces de revelar procesos políticos, culturales y sociales de distintas épocas. En cada grabado, en cada inscripción y en cada metal utilizado se esconden fragmentos de identidad, memoria y patrimonio. Esa es la esencia de la numismática, una disciplina que combina historia, arte, arqueología, economía y coleccionismo, y que en Uruguay mantiene una comunidad tan activa como apasionada.

Con el objetivo de difundir ese conocimiento y acercar la actividad a nuevos públicos, el Instituto Uruguayo de Numismática realizará los días 27 y 28 de junio la edición aniversario de sus jornadas especializadas, con el objetivo de compartir y disfrutar de la pasión por la numismática. Se trata de un espacio de encuentro para investigadores, coleccionistas, estudiantes y aficionados interesados en el estudio de monedas, billetes, medallas y otros objetos vinculados a la historia monetaria.

Declaradas de interés por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura, estas jornadas abiertas al público y gratuitas buscan consolidarse como un ámbito de divulgación y formación.

Durante las actividades previstas habrá exposiciones, conferencias, intercambio entre coleccionistas y espacios dedicados al estudio de piezas históricas. También se promoverá el contacto entre nuevas generaciones y expertos con décadas de experiencia en la materia.

Creado en el año 1955, el Instituto Uruguayo de Numismática está celebrando 71 años dedicados al estudio y la divulgación de una actividad reconocida por su valor cultural, educativo y patrimonial, así como su destacado aporte como disciplina auxiliar para el análisis de la historia. Los rostros de próceres, los escudos nacionales, las fechas emblemáticas y los cambios en los diseños reflejan transformaciones sociales y políticas que ayudan a comprender mejor el pasado.

“Las personas primero comienzan con el hobby de coleccionar monedas, billetes, medallas y demás piezas, para luego avanzar hacia el profundo estudio de la disciplina de la numismática”, afirmó a El País Gustavo Gil, presidente del Instituto Uruguayo de Numismática.

Instituto Uruguayo Numismática conmemora 71 años.

La numismática tiene una larga tradición en todo el mundo. Desde las antiguas monedas griegas y romanas hasta las emisiones contemporáneas, estas piezas son consideradas documentos históricos de enorme valor. Permiten reconstruir períodos históricos, analizar cambios económicos, comprender símbolos de poder y hasta identificar procesos tecnológicos y artísticos de diferentes civilizaciones.

En Uruguay, el interés por la numismática sigue vigente. Las monedas y billetes representan verdaderos testimonios del desarrollo institucional del país, desde las primeras emisiones posteriores a la independencia hasta las modernas series conmemorativas.

También existe un importante interés por piezas extranjeras, medallas históricas, fichas comerciales y documentos financieros antiguos. Cada pieza funciona como un pequeño documento histórico capaz de atravesar generaciones.

“Desde la Independencia, el país pasó prácticamente sin moneda acuñada por el Estado uruguayo durante los primeros diez años. Antes había comercio y operaciones en base a monedas extranjeras de oro y plata, en una época que prevalecía el metal acuñados. Recién, entre los años 1840 y 1855, se acuñan en cobre las primeras monedas en Uruguay, con el respaldo del Estado”, señaló el presidente del Instituto Uruguayo de Numismática.

En tiempos de aceleración tecnológica y transformaciones constantes, inclusive con la aparición de las criptomonedas, estas jornadas invitan justamente a detenerse sobre objetos pequeños, silenciosos y cotidianos que conservan la capacidad de narrar grandes historias.

Agenda de actividades en detalle

Las “Jornadas Aniversario” del Instituto Uruguayo de Numismática se llevarán cabo con entrada libre y gratuita, de acuerdo con el siguiente detalle:

Sábado 27 de junio – Holiday Inn Montevideo

18:00 a 18:45 horas: Conferencia de Mario Alonso titulada “La influencia del arte de los Blanes en la moneda nacional”.

19:00 a 19:30 horas: Presentación de la colección “Monedas y Billetes del Mundo” a cargo de embajadores de diversos países.

19:45 a 20:30 horas: Conferencia de Javier Avilleira titulada “Cóndores chilenos en el Uruguay. Auge y decadencia”.

21:00 – Cena de camaradería.

Domingo 28 de junio – Holiday Inn Montevideo

Desde las 10:00 horas: Mesas de profesionales, actividades de intercambio y cierre con una instancia de dispersión abierta al público.

Más información en: www.facebook.com/iunuruguay