Lucas Fuente y una propuesta para animarse a lo dulce

Es chef pastelero, tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de la gastronomía y se formó de la mano del argentino Osvaldo Gross y el español Oriol Balaguer, entre otros.

Lucas Fuente trabajó en varios restaurantes de Buenos Aires y en hoteles cinco estrellas de Río de Janeiro.

En el año 2013 se instaló finalmente en Montevideo para fundar la chocolatería "Volverás a mí", ubicada en Ciudad Vieja (Pérez Castellano 1461).

Sus comienzos no fueron con lo dulce: "Arranqué cocinando comida salada, pero la vida y el amor por la pastelería me conquistó y hoy me dedico solo a esto. Además de la pastelería, me encanta el chocolate, comer y trabajar con chocolate", cuenta.

En 2015 comenzó a cocinar en programas de televisión y en 2016 incursionó en la docencia, dando clases en la escuela del Gato Dumas y luego distintos en talleres de cocina itinerantes, tanto en Uruguay como en Argentina.

En 2017 fue designado director gastronómico de La Obrería, que se presenta como el primer espacio de cocina participativa en Uruguay.

Gran usuario de las redes sociales, Fuente tiene unos 30 mil seguidores, tanto en Facebook como en Instagram. Lo que destaca más de esta última plataforma es que "Instagram, por ejemplo, para los que nos dedicamos a la cocina es súper interesante ya que es una red social de fotografías. Pero más allá de eso, de compartir fotos, me gusta mucho la cercanía con el público, el contacto directo que se tiene. La gente me hace una pregunta a través de las redes sociales, yo les respondo. Es lo que más me gusta y lo que más disfruto, la cercanía que tenemos con el público".

En 2018 publicó su primer libro titulado Simple, pastelería para hacer en casa junto con editorial Planeta. Y la idea de las recetas que presenta en esas páginas surgen de que "a la pastelería a veces uno le teme, piensa que no le va a salir, que la preparación se te va a quemar, que si se te pasa la temperatura queda mal, que hay que cuidar que no se corte, que no se queme….y siempre trato de sacar un poco esas ideas de que es algo complicado".

"Las recetas que tiene mi libro son fáciles de hacer, sin demasiados ingredientes y sin mucha técnica, para que la gente primero se anime a cocinar dulce y una vez que se animó a cocinar dulce, que ve que las cosas salen bien, recién ahí entramos con las técnicas de la pastelería que obviamente son un poco más complejas. Pero la pastelería tampoco es demasiado técnica, se puede comenzar a cocinar dulce sin ningún tipo de problema", asegura.

