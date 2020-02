El libro "Mujercitas" interpela a lectores de todas las edades y todos los sexos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nochecita en el Undermovie. Seis mesas de entre 10 y 15 personas cada una. Edades, desde el entorno de los 20 hasta gente de 50. Muchas más mujeres que hombres, pero hay hombres y muchos son jóvenes. Están discutiendo el libro Mujercitas (1868), de Louisa May Alcott, antes de entrar a ver la película dirigida por Greta Gerwig que tiene seis candidaturas al Oscar, entre ellas Mejor Film.



Joanna Peluffo, coordinadora de #ClubdelecturaUY y la Red Nacional de Clubes de Lectura, es quien conduce con entusiasmo está visión siglo XXI de un libro escrito en el siglo XIX que todos coinciden que no ha perdido vigencia a pesar del transcurso de los años. Temas como el rol de la mujer, la desigualdad de género, el concepto de familia y la no figura de una mujer ideal son abordados de manera tal que son perfectamente aterrizables a la realidad actual. O, al menos, sirven de disparador para analizarla.



Por eso, entre muchas otras cosas, Mujercitas es un clásico de la literatura y, como tal, no puede faltar en ninguna librería. “Nunca nos podemos quedar sin Mujercitas porque todo el tiempo lo están pidiendo. O capaz que no lo piden, pero lo tenemos a la vista cuando hay una edición linda y se lo llevan”, contó Agostina Berzacconi, de librería Bonhomía.



Elena Quirici, jefa de Producto de Penguin Random House, señaló que “en promedio anual, se venden alrededor de 300 ejemplares entre todas las ediciones que tenemos en el mercado. Tanto por el 150 aniversario de la primera edición (en 2018), como por el estreno de la película, se han notado subas en las cantidades vendidas”.



En eso coinciden distintas librerías, la llegada del film estrenado en Uruguay el pasado jueves ha hecho crecer la demanda.



“Es un libro que se lleva muy puntualmente, lo compran una o dos veces al mes, pero con el tema de la película ha tenido un boom. Hemos llegado a vender más de 10 ejemplares por mes”, dijeron de La Librería. Esta semana, Libros Libros ya no contaba con ejemplares y DBD Libros tenía agotadas algunas ediciones juveniles que fueron muy vendidas para las fiestas.



“Últimamente los más vendidos han sido la edición con el prólogo de Patti Smith, de Lumen, y la edición infantil, de Alfaguara Clásicos”, detalló Quirici.



La llamada “edición definitiva” de Lumen incluye las dos partes del libro; es decir, la historia no se corta con el casamiento de Meg March y, además, incluye pasajes censurados por los editores de la época que, una y otra vez, le exigían a Alcott entregar una novela más edulcorada, donde todas las hermanas March terminaran casadas.



Recordemos que la gran heroína de la historia es Jo, una joven escritora idealista que se niega a seguir los mandatos sociales de la época: “Ser bella y fértil”, según bien definió Peluffo en medio de la discusión en el Undermovie causando la risa de todos. Jo es el alter ego de Alcott y el personaje con el que la mayoría de los lectores se identifica.



Así lo manifiesta la cantante y poeta Patti Smith, que es quien escribe el prólogo de esta edición que se cierra con ensayos complementarios para entender la situación de la época en que la novela fue publicada, poco después de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos.



“Louisa May Alcott se había envuelto en su gloriosa capa, había trabajado en su propio escritorio y había creado un nuevo tipo de heroína. Una chica estadounidense del siglo XIX obstinadamente moderna. Una chica que escribía”, reza parte del prólogo de Smith en la edición más cara disponible en librerías. Cuesta $ 990, pero la novela ofrece desde ediciones de bolsillo a $ 490.



RELACIONADAS Iniciativa propone soltar y adoptar libros para que estén al alcance de todos By Analia Filosi Iniciativa propone soltar y adoptar libros para que estén al alcance de todos El libro objeto gana terreno como regalo distinto, decoración o para darse un gusto By Analia Filosi El libro objeto gana terreno como regalo distinto, decoración o para darse un gusto

Discusión literaria que se piensa repetir Del libro a la pantalla: Edición Mujercitas, que tuvo lugar el pasado jueves, fue organizado por #ClubdelecturaUY, Penguin Random House, Sony Pictures Uruguay y la Red Nacional de Clubes de Lectura. Está última, creada en diciembre de 2018, está integrada por: #ClubdelecturaUY, Lectores Maldonautas (Maldonado), LectuParque (Parque del Plata), Extremos Lectores (Centro Cultural de España), Equipo coordinador del club de niños y niñas del CCE, Espresso Literario (Montevideo), Docemesescon (Montevideo) e Influencers literarios: Booktubers, Bloggers y Bookstagrammers uruguayos. La idea es replicar el modelo con films que tengan base literaria.

A escondidas.

Un dato interesante de Mujercitas es que siempre se discute si se trata de un libro exclusivo para mujeres. La convocatoria de la Red Nacional de Clubes de Lectura y Movie demostró que no; incluso una de las mesas de la actividad tenía mayoría de hombres. A la hora de responder a esa interrogante, tenían argumentos sólidos para defender que es una novela apta para todos los sexos. Muchas de esas explicaciones pasaban por la pintura económica y social que el libro hace de la época y también por el análisis de sus personajes masculinos que, si bien no son protagonistas (salvo Laurie, se podría decir), tienen su importancia.



De todas formas, la situación no se refleja en librerías, donde no son los hombres quienes compran la novela y, si lo hacen, aclaran que no es para ellos. “¡Mateo no lo lee ni loco!”, señaló Berzacconi sobre su novio y socio en Bonhomía.



Pero lo leen. Y están los famosos que se han animado a confesarlo, como el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt (1858-1919), que llegó a decir que “veneraba” el libro. Varios hombres han contado que lo leyeron pero cubriendo su tapa para que nadie supiera.



Lo más probable es que con la película la cosa sea más abierta, porque es cine y porque hay candidaturas al Oscar. La misma apertura debería existir con un libro que viene desafiando el paso del tiempo y la caída de paradigmas.

Lecturas en Instagram y WhatsApp Además de la discusión literaria que se dio en el UnderMovie previo a la avant premiére de Mujercitas, hubo otras actividades en torno al libro funcionando en las distintas redes sociales.

Una de ellas fue la que propuso Nieves Pereyra en su cuenta de Instagram (@nieves.pereyra). Consultora de estilo y redactora de la revista virtual Flur Magazine, Nieves comentó en uno de sus videos en vivo semanales que estaba leyendo la nueva edición de Mujercitas con prólogo de Patti Smith. “Conté que era fan de la novela, que la había leído durante muchas etapas de mi vida y que había visto casi todas las versiones de la película menos la de 1918. Entonces mis seguidores empezaron a decir ‘yo también la estoy leyendo’ o ‘yo quiero retomar la lectura’”, contó. Así fue que decidió armar un Club de Lectura en torno a la novela que se fijó como meta realizar una reunión en marzo para comentar el libro.

“Somos más de 50, así que lo más probable es que nos reunamos en una cafetería. Hay un grupo más hardcore de gente que sé que va a ir, que son aproximadamente 15; son medio fanáticas así como yo. Mis seguidores (2.674) son más o menos gente de 25 a 45 años de edad, pero en esta propuesta se prendieron más las treintañeras. Te diré que el 90% somos de entre 30 y 40 años”, detalló quien se queda con la versión 2019 de la película.

“Me parece que tiene una mirada mucho más representativa de lo que puede llegar a buscar una veinteañera hoy en día, que no es lo mismo que buscaba mi generación a esa edad, que teníamos una visión como mucho más romántica del asunto y a los 20 estábamos para ennoviarnos”, dijo Nieves, que tiene 38 años.

La iniciativa se ha extendido a otras plataformas. En Argentina, por ejemplo, Brujas Bucaneras armó un club de lectura por WhatsApp que tuvo a 86 integrantes comentando la novela desde diciembre pasado hasta el día del estreno de la película.

Juvenil Colección Alfaguara Clásicos cuenta con esta edición más juvenil, ilustrada por la española María Hesse. Es de tapa dura y cuesta $ 550.

Dos tapas Penguin Clásicos presentó una delicada edición conmemorativa por los 150 años. La de tapa dura cuesta $ 490 y la de tapa blanda, $ 990.

Original La editorial española Plaza y Janés publicó la versión original e íntegra en tapa blanda, en diciembre de 2019. Su precio es de $ 690.

Prólogo En junio de 2018, Penguin Clásicos sacó esta edición de tapa blanda que cuesta $ 490. La introducción es de la catedrática Elaine Showalter.