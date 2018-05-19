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El País Vida Actual

Las imágenes de la boda del año

19/05/2018, 11:59
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La reina Isabel y el príncipe Felipe llegan a la ceremonia. Foto: Reuters
La reina Isabel y el príncipe Felipe llegan a la ceremonia. Foto: Reuters

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Meghan y Harry ya distendidos recorren Windsor. Foto: Reuters

Meghan y Harry ya distendidos recorren Windsor. Foto: Reuters

La reina Isabel y su clásica cartera llegando a la capilla. Foto: Reuters

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La familia directa: la mamá de Meghan, Carlos y Camila, William, Kate y Charlotte. Foto: Reuters

La familia directa: la mamá de Meghan, Carlos y Camila, William, Kate y Charlotte. Foto: Reuters

Los niños también fueron protagonistas. Foto: Reuters

Los niños también fueron protagonistas. Foto: Reuters

Invitadas a la ceremonia no se pierden un detalle. Foto: Reuters

Invitadas a la ceremonia no se pierden un detalle. Foto: Reuters

La madre de la novia, muy emocionada. Foto: Reuters

La madre de la novia, muy emocionada. Foto: Reuters

Harry ansioso antes de la ceremonia. Foto: Reuters

Harry ansioso antes de la ceremonia. Foto: Reuters

Los novios al abandonar la capilla. Foto: Reuters

Los novios al abandonar la capilla. Foto: Reuters

Los consuegros: Carlos y Doria Ragland Foto: Reuters

Los consuegros: Carlos y Doria Ragland Foto: Reuters

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