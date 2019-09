Knight Quest: el videojuego uruguayo destacado por Apple y Google

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por día se lanzan unos 500 juegos en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. ¿Cómo puede destacarse un juego uruguayo entre tanta oferta? No es una tarea sencilla y pocos ejemplos nacionales se han visto posicionados entre los títulos que esas empresas consideran como los mejores de una semana. Knight Quest, desarrollado por la firma Golden Bite Games, figura ahora entre las opciones que los usuarios no pueden perderse en la App Store y la Play Store para los mercados latinoamericano, estadounidense y europeo.

“Es como que te pongan en la cabecera de (una góndola del) supermercado, con la mejor posición y con nuevos productos”, ilustró Gabriel Vainsencher en entrevista con El País. Golden Bite Games está formada por él y por Santiago Sierra.

El destaque estará operativo hasta el final de esta semana pero esto no implica que Knight Quest no siga siendo un juego recomendado en las tiendas.

En los primeros días, el juego –que oficialmente fue lanzado el 26 de agosto– registró más de 100 mil descargas y el objetivo de Vainsencher es alcanzar el millón. “Creo que podemos llegar”, afirmó.

No obstante, la cantidad de descargas deberá ser objeto de balance en los próximos días, puesto que la empresa apunta a la retención de los usuarios –una práctica habitual es descargar una aplicación y borrarla en el cortísimo plazo por lo que no puede ser contemplada como una descarga concreta– y, en particular, que estos realicen compras dentro del juego.

¿Cómo se logra ser destacado? Los grandes desarrolladores realizan campañas de marketing que no pueden ser reproducidas por las compañías indie. “Es mucho presupuesto. Competís de igual a igual con los mejores”, señaló Vainsencher. Por lo tanto, se apuesta a la calidad. Si un juego uruguayo aparece en las recomendaciones de los gigantes Apple y Google, es un reconocimiento que Vainsencher calificó como “más meritorio”.

“A Apple le gustan que los juegos estén buenos, que tengan algo distinto, que puedas jugarlo en todos los dispositivos y se sienta bien. A Google le interesa la métrica y que tenga monetización”, comentó el cofundador de Golden Bite Games y quien fue secretario de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos del Uruguay. “Puedo decir con seguridad que también es un logro para la industria uruguaya”, añadió.

Si bien algunos pocos juegos uruguayos ya han sido enfatizados en las tiendas correspondientes a América Latina (inclusive Disco Party y Circus Jump de Golden Bite Games), el actual reconocimiento se aplica en varios mercados. Además de Estados Unidos y Europa, Knight Quest ha registrado descargas en Israel y Asia.

Esta exposición le dará a Golden Bite Games un canal de difusión para llegar a nuevos usuarios, pero también para atraer la atención de la prensa especializada y de las empresas que se encargan de la distribución y publicación de juegos móviles. “Es recibir un estándar de calidad. Es una señal de que tu juego está bueno y ofrece una experiencia diferente”, dijo Vainsencher.

Knight Quest

Un juego innovador

Knight Quest es una “secuela” del videojuego educativo Runnedrez que Golden Bite Games desarrolló para Plan Ceibal para la enseñanza de ajedrez en las escuelas públicas. En 2017 fue el juego más descargado dentro de la plataforma.

“Gracias a Runnedrez hicimos Knight Quest”, comentó Vainsencher. El juego ahora destacado por Apple y Google es una versión mejorada dirigida al público móvil en todo el mundo.

En Knight Quest, que ha sido destacado en la Game Developers Conference de San Francisco, así como también en sitios de prensa especializados en gaming como Tourcharcade.com, Pocketgamer, Touchtapplay y Gurugamer.com, el protagonista es el caballo de ajedrez que, al usar su movimiento (en forma de “L”), deberá huir y comer a los enemigos mientras el resto de las piezas intentan derribarlo y llegar al final del castillo.

El juego tiene reglas simples pero la mecánica se hace más compleja a medida que se traspasan los niveles. La jugabilidad apunta a principiantes pero también a usuarios con conocimientos en ajedrez. En total, hay 45 niveles rejugables con opciones de personalización.

“Es una mecánica de juego diferente que lo hace muy casual al tiempo que es educativa. Es innovadora”, concluyó el cofundador de Golden Bite Games.