Joven moza mostró cuánto gana en Miami, la cuestionaron en TikTok y esto respondió

Natalia Moreno es una mexicana que reside en Miami y trabaja como moza, aunque antes de mudarse al sur de Florida desempeñó la misma ocupación en Nueva York, por lo que ya tenía toda la experiencia necesaria en el sector del servicio al cliente. En la última información que dio sobre su vida en Estados Unidos, reveló cuánto gana en propinas en un restaurante de Miami Beach y a muchos usuarios les resultó increíble.

Primero, Natalia puso en contexto a la comunidad virtual al aclarar que todas las cuentas de los clientes tienen añadido el 20% de la propina automáticamente, pero esa cifra se divide entre todos los miembros del staff: los cocineros, los de mantenimiento y los meseros. Así que al final del día, de ese 20% ella solo recibe una fracción.



Adicionalmente, los comensales tienen la oportunidad de dejar un monto de propina extra y esa sí va dirigida específicamente para el mozo que atendió la mesa, en este caso, ella. Entonces, en un video de su cuenta @nataliamoreno512 decidió mostrar qué tanto de ese añadido le dejaban sus clientes y sorprendió a muchos, ya que en un lunes de servicio percibió US$ 200. Si bien algunos no le dejaron ni un centavo de más, otras le permitieron reunir esa cantidad.

A los usuarios no les pareció tan justo lo que contó y comenzaron a criticarla por no hacerle saber a los clientes que la propina estaba integrada en el ticket: “Todos los que te dejaron extra es porque no se dieron cuenta de que ya estaba incluido el tip”; “Pero ya tienes el 20% de propina incluido en el recibo. ¿Lo que quieres es propina doble?”, le dijeron algunos con algo de enojo.



Pero ella se defendió: “Porque la gente no lee, pero ¿cómo es eso mi culpa?”, recalcó para enfatizar en que esa información estaba escrita en sus facturas, pero que algunos dejaban extra porque no leían o simplemente querían hacerlo pese a saber el dato.

¿Cuánto gana de propina en Miami Beach con el 20% obligatorio?

Después de haber sido atacada por decenas de personas respecto a que quería que le pagaran más, la mexicana hizo otro video para contar cuánto ganaba un miércoles ya con el 20% de propina integrado. Es decir, hizo la suma con los extras que recibió y luego de dividir el monto con sus compañeros.



Finalmente, Natalia obtuvo US$ 302 por una jornada de entre seis y ocho horas que es el tiempo que suele hacer todos los días, según dijo. Ante esto, algunos usuarios se mostraron a su favor: “Yo siempre lo digo, busquen trabajos por propina, soy poker dealer y créanme que vale la pena trabajar como mesero/a o poker dealer. Son buenos trabajos”, “Yo que tú no subo lo que ganas… Muchos después no quieren dejar tip porque dicen que hacen demasiado dinero”.



En tanto que otros concluyeron que las propinas están bien, siempre y cuando el empleador no se base en ellas para sustentar el sueldo de los mozos, una práctica muy común en Estados Unidos. Algunos propietarios les pagan menos a los trabajadores del servicio al cliente para que complementen el monto total con las propinas.