Jornadas Aniversario del Instituto Uruguayo de Numismática  

Un espacio de encuentro para investigadores, coleccionistas, estudiantes y aficionados interesados en el estudio de monedas, billetes, medallas y otros objetos vinculados a la historia monetaria.

Durante la actividad, que contó con el apoyo de Coleccionables El País, se llevaron a cabo las conferencias de Mario Alonso y de Javier Avilleira. También se presentó la colección “Monedas y Billetes del Mundo”, junto a la realización de mesas de profesionales y la exposición numismática. Las jornadas además fueron declaradas de interés por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura.

Directivos del Instituto Uruguayo de Numismática.

Antonio Domínguez, Pablo Montañez, Carla Salvadori, Alejandro Félix.

Mario Alonso Barraco, Gustavo Gil, Pablo Montañez, Javier Avilleira.

Javier Avilleira, Daniel Fernández, Gastón Laventure.

Sergio Picca, Diego Artigalás, Freddy Vázquez.

Pablo Montañez.

Stand Coleccionables El País.