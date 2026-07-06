Jornadas Aniversario del Instituto Uruguayo de Numismática
El Instituto Uruguayo de Numismática los días 27 y 28 de junio organizó en el hotel Holiday Inn Montevideo la edición aniversario de sus jornadas especializadas.
Un espacio de encuentro para investigadores, coleccionistas, estudiantes y aficionados interesados en el estudio de monedas, billetes, medallas y otros objetos vinculados a la historia monetaria.
Durante la actividad, que contó con el apoyo de Coleccionables El País, se llevaron a cabo las conferencias de Mario Alonso y de Javier Avilleira. También se presentó la colección “Monedas y Billetes del Mundo”, junto a la realización de mesas de profesionales y la exposición numismática. Las jornadas además fueron declaradas de interés por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura.
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