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Jornadas Aniversario del Instituto Uruguayo de Numismática  

El Instituto Uruguayo de Numismática los días 27 y 28 de junio organizó en el hotel Holiday Inn Montevideo la edición aniversario de sus jornadas especializadas.

06/07/2026, 04:00
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Un espacio de encuentro para investigadores, coleccionistas, estudiantes y aficionados interesados en el estudio de monedas, billetes, medallas y otros objetos vinculados a la historia monetaria.

Durante la actividad, que contó con el apoyo de Coleccionables El País, se llevaron a cabo las conferencias de Mario Alonso y de Javier Avilleira. También se presentó la colección “Monedas y Billetes del Mundo”, junto a la realización de mesas de profesionales y la exposición numismática. Las jornadas además fueron declaradas de interés por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura.

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Directivos del Instituto Uruguayo de Numismática.
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Antonio Domínguez, Pablo Montañez, Carla Salvadori, Alejandro Félix.
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Mario Alonso Barraco, Gustavo Gil, Pablo Montañez, Javier Avilleira.
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Javier Avilleira, Daniel Fernández, Gastón Laventure.
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Sergio Picca, Diego Artigalás, Freddy Vázquez.
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Pablo Montañez.
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Stand Coleccionables El País.
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Juan José Romay, Mario Alonso Barraco, Mario Sánchez.
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