Inauguraron Pueblo Gaucho en Maldonado

El parque temático Pueblo Gaucho es una propuesta única en Uruguay. Está ubicado en un predio de dos hectáreas en Aparicio Saravia y Elías Regules, en Maldonado, y si bien se inauguró el sábado, en su primera etapa seguirá con construcciones, ya que la idea es sumar puntos de atracción.

En el proyecto hay colaboración de expertos en el área, así como de historiadores y el aporte de Juan Carlos López, quien trabaja desde hace más de 50 años en radio y televisión cubriendo temáticas rurales.

El circuito recrea un pueblo de la época de los gauchos y cuenta con una escuela, una capilla, una pulpería, una comisaría y hasta una estación de trenes.

López dijo a El País que el predio en el que se encuentra el parque temático está frente al Parque Indígena y explicó que “la idea fue instalarlo allí porque está a pocos minutos de avenida Gorlero y, de alguna manera, esto está pensado para el turismo. Si bien va a ayudar mucho para la reafirmación del movimiento tradicionalista de la parte rural en Uruguay y ayudará a conocer más de estas cosas, sin lugar a dudas esto está pensado para el turismo”.

El referente relató cómo nació el proyecto y recordó que la idea comenzó a despertar interés hace varios años: “Yo le había comentado al intendente (Enrique) Antía por qué no traer la Patria Gaucha o, al menos, una mínima versión de la misma en enero a Punta del Este. Eso no se hizo, pero el año pasado cuando estábamos en la Patria Gaucha frente a una de las reconstrucciones, el intendente me dice: ‘Esto quiero yo en Punta del Este todo el año’ (...) Al tiempo elegimos este lugar para la instalación y empezamos la construcción en medio del monte”.

Inauguración de Pueblo Gaucho en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Al comenzar el proyecto, el intendente de Maldonado pidió “destruir lo menos posible el verde y que lo que se afectara pudiera luego volver”, recordó López. Así fue y actualmente el monte está creciendo e incluso se está reforestando con muchas plantas nativas.



López resaltó que la primera etapa de este proyecto se llama “Pueblo Gaucho en construcción” ya que a pesar de la inauguración del pasado fin de semana, seguirán las obras y no se sabe exactamente cuándo terminarán. “A medida que vamos haciendo cosas, se nos ocurren otras. La idea es que esto no sea nunca un pasado muerto, sino que sea un lugar donde hagamos pie para un modelo propio o pensar para adelante cuántas cosas podemos desarrollar en base a esto que alguna vez fuimos en el ámbito rural”, explicó.



También contó detalles sobre algunas de los lugares que ya están en pie y podrán ser visitados por quienes concurran por estos días. Sobre la estación de trenes, por ejemplo, detalló que para hacerla se usaron entre 25 mil y 30 mil kilos de piedras.



Además, definió a la pulpería como “una construcción monumental” para la que se utilizaron alrededor de 250 mil kilos de piedra.

Inauguración de Pueblo Gaucho en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

En cuanto a la capilla, contó que la misma “está hecha con una estructura muy fuerte” y con piedras colocadas de una manera especial, ya que antiguamente solía ser un lugar de refugio, “sobre todo en Europa, pero nos imaginamos que acá puede haber pasado también, que ante algún tipo de peligro la iglesia era un refugio”.



Las piedras de las paredes de la capilla fueron picadas y labradas hace más de 200 años. Provienen de taperas, de estancias y de estaciones abandonadas. En tanto, las tejas que están a la vista las hacían los indios tapes y los negros esclavos con barro y cocinadas en un horno hecho en el piso.



López agregó que, en general, toda la piedra utilizada proviene de zonas del país ubicadas del departamento de Durazno hacia el norte. “Todos los materiales que se ven son reconquistados; de otra manera se hubieran tirado. Todas las chapas de los techos, por ejemplo, son de origen inglés”, dijo.

Inauguración de Pueblo Gaucho en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

En el caso del hospital de campaña que se levantó en el predio, se trata de una réplica del de Durazno, que fue bombardeado en 1897. “Allí están las marcas de los cañonazos en algunas paredes externas y adentro está la parte de internación. Hay una camilla donde amputaban; es algo muy fuerte de ver, pero la Cruz Roja de la época decía que ocho de cada 10 personas se salvaban de esa forma, con una amputación que era como si fuera una dentellada de tiburón”, dijo el referente del proyecto.



En relación a la escuela, resaltó la importancia de la misma ya que “la educación es la base”. Dijo que la escuela rural, así funcione solo para un niño, es fundamental porque “es el tejido social del Uruguay”.



El parque se puede conocer de martes a domingo de 10 a 21 horas. Las visitas guiadas por el momento son a las 12, 14, 16 y 18 horas. El recorrido total dura aproximadamente una hora, el costo de la entrada es de $250 y hay estacionamiento vigilado.