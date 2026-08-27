Cómo renovar tu cama por menos de $4.000 con las rebajas de hasta 40% de descuento de Arredo

Hay habitaciones que cambian bastante con una simple modificación. Una nueva combinación de sábanas y acolchado puede modificar los colores predominantes, sumar una textura diferente o hacer que un dormitorio cambie completamente su estilo.

Y todo esto se puede lograr de una forma sencilla y económica. Las rebajas de Arredo ofrecen distintas alternativas para hacerlo con precios bajos, en una propuesta que incluye juegos de sábanas, acolchados, frazadas, mantas y otros textiles, con descuentos que llegan hasta 40 %. Entre las opciones aparecen diseños lisos y estampados, además de materiales como algodón blend, plush y corderito.

Para un estilo tranquilo: tonos lisos y una textura suave Los tonos neutros funcionan como una base fácil de combinar con muebles de madera, paredes claras o algún color puntual en los almohadones. Un juego de sábanas de algodón blend liso puede ser el punto de partida y el acolchado liso suma una segunda capa sin incorporar otra estampa. Total $2.973 para una plaza o $3.626 para cama twin



Juego de Sábanas Algodón Blend Liso | desde $1.183 de 1 plaza (twin $1.393)

Acolchado reversible liso | desde $1.790 1 plaza (twin $2.233)

Para quienes prefieren las flores, pero sin recargar Una estampa floral puede cambiar el aspecto de la habitación sin necesidad de sumar muchos elementos decorativos. El juego de sábanas Extra Suave Margaritas Calm lleva el dibujo a una escala más discreta, mientras que un acolchado liso deja que la estampa quede concentrada en la parte interior de la cama. Total: $3.346 tamaño Twin

Juego de Sábanas Extra Suave Margaritas Calm | $1113 tamaño Twin

Acolchado Reversible Liso | $2233 tamaño Twin

Rayas para los amantes del diseño Las rayas tienen una gran potencia visual. Pueden ordenar una cama y darle un aspecto más estructurado, sobre todo cuando se combinan con un color liso. Para esta opción, una sábana rayada puede acompañarse con un cubrecama reversible de rombos, que incorpora otra trama sin convertir el conjunto en una acumulación de estampas. Total: $2870 Juego de Sábanas Algodón Blend Rayas | $ 1673 tamaño Queen

Almohadón Macramé | $714

Alfombra Recibidora Felpudo | $ 483

Una opción para quienes quieren detalles delicados El estampado también puede quedar en las sábanas y dejar el acolchado como una superficie más neutra, pero con detalles que hace la diferencia. El juego de sábanas Algodón Blend Abanicos de Flores propone un dibujo floral, que acompaña a la perfección con este acolchado. Total: $3980

Juego de Sábanas Algodón Blend Abanicos de Flores | $1590

Acolchado Atraques de Puntos Liso | $2390

Para una habitación donde la cama sea protagonista Las flores pueden ocupar un lugar más visible cuando aparecen directamente en el acolchado. El modelo Acolchado Reversible Luminous Texture tiene una estampa que cambia por completo la presencia de la cama y puede acompañarse con un almohadón de color suave pero con texturas llamativas. Total: $3590 Acolchado Reversible Luminous Texture | $2790 tamaño Queen

Funda de Almohadón con Apliques de Flecos | $790

Un abanico de opciones para innumerables combinaciones

1 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 2 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 3 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 4 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 5 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 6 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 7 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas 8 / 8: Combos para el dormitorio de Arredo. Las imágenes son ilustrativas

Estas son algunas de las combinaciones que se pueden lograr con Arredo. Pero no hay una única forma de renovar la cama. Una habitación de tonos neutros puede ganar interés con una estampa pequeña; una cama más colorida puede ordenarse con un acolchado liso; y para los días más fríos, una textura como el corderito puede tener tanto peso como el diseño.

Encontrá en Arredo todas las propuestas de estas rebajas de invierno.