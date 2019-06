Fabricantes de celulares crean herramientas para alertar sobre el uso excesivo de aparatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La apuesta de los grandes fabricantes parece paradójica: generan más y mejores servicios para los usuarios, pero están preocupados por el tiempo excesivo que pasan frente a las pantallas. Entonces, empiezan a ofrecer, ya de manera integrada en los sistemas operativos, nuevas funciones para garantizar lo que se ha dado en llamar “bienestar digital”.

Los uruguayos no son ajenos a esta ola de conectividad permanente. El usuario promedio de internet se conecta casi seis horas diarias, según el Perfil del Internauta Uruguayo 2018 divulgado por el Grupo Radar. Pero hay una parte de la población que está, literalmente, prendida al teléfono casi todo el día. Radar asegura que uno de cada tres usuarios lo hacen por más de esas horas.



A principios del 2018, los accionistas de Apple le pidieron a la directiva de la compañía que tome decisiones para combatir la adicción al teléfono en niños y jóvenes. El control parental, que implica limitar funciones y vigilancia sobre lo que hacen los más pequeños en el teléfono, parecía no ser suficiente. “Apple puede jugar un rol decisivo en enseñar a la industria que dedicar especial atención a la salud y al desarrollo de la próxima generación es un buen negocio y lo correcto”, señalaron en una carta pública, según informó la cadena CNN. Meses más tarde, le hicieron caso. Al respecto de la adicción a la tecnología, Tim Cook, CEO de Apple y sucesor de Steve Jobs, dijo en una conferencia este año: “Nunca ha sido nuestro objetivo”.

Google no quiso quedarse atrás y lanzó una aplicación en la actualización de su sistema operativo Android Pie y anunció que reforzará la herramienta para su próxima actualización, Android Q.



Facebook e Instagram ya habían lanzado servicios similares en 2018 con el objetivo de ayudar a sus usuarios a tomar conciencia sobre el uso/abuso de sus aplicaciones; al mismo tiempo, las tiendas de aplicaciones oficiales tienen disponibles muchas herramientas similares. Tres de las más conocidas son Forest, Focus To-Do y Checky. La primera fue seleccionada como la mejor aplicación de impacto social y la mejor aplicación de productividad de selección de los editores de Google Play en 2018, entre otras distinciones.



Pero Google y Apple ofrecen ahora funciones más completas para alarmar a los usuarios del tiempo que pasan con la vista clavada en sus dispositivos.



Los uruguayos no son ajenos a esta ola de conectividad permanente. Foto: Shutterstock

Cómo funciona.

En iOS 12 el usuario puede saber cuánto tiempo “en pantalla” lleva en el día y un dato añadido sobre cuántos minutos más o menos lleva comparado a un día en promedio.



El sistema operativo define las aplicaciones en categorías: redes sociales, productividad, ocio, lectura y referencia y "otro". En el concepto redes sociales, el iPhone incluye, por supuesto, a Facebook, Instagram y Twitter y, para sorpresa de muchos, también a WhatsApp, a pesar de que es una app de mensajería instantánea.



La categoría productividad abarca la cantidad de minutos que se le da a Gmail u otro proveedor de correo electrónico y a algún navegador como Google Chrome. Ocio, en general, es la activación de YouTube.



La interfaz de “Tiempo de Uso” (o Screen Time) de Apple es más completa que la propuesta de Android en el sentido de que ofrece más margen con los límites (por ejemplo, se puede seleccionar que de lunes a viernes, en el horario laboral, estén deshabilitadas las redes sociales y solo esté habilitada la función de recibir llamadas), pero el sistema operativo de Android no se queda atrás.

Una parte de los uruguayos están, literalmente, prendida al teléfono casi todo el día. Foto: Archivo

Su plataforma es similar, aunque con un diseño distinto, en el que también da información sobre cuánto tiempo demanda el uso de las aplicaciones. La función “No interrumpir” significa que el usuario dejará el teléfono en una situación similar al “modo avión” y no recibirá notificaciones.



En ambas plataformas, el usuario puede pedirle a la aplicación que establezca un límite de tiempo de uso del teléfono en general y de aplicaciones en particular. Si se habilita esta configuración en Android, el logo del servicio en cuestión luce más oscuro en pantalla. Si uno lo intenta abrir, se lanza una advertencia: “Llegaste al límite permitido para Twitter” (por ejemplo). Y, escrito más chico, aparece la opción de ignorar este aviso.



Android también tiene una función llamada Goals integrada en aplicación de Calendario, en la que el usuario indica a qué quisiera dedicarle más tiempo y escanea la agenda para programar sesiones “desconectadas”.



La versión beta de la décima generación de Android, por ahora llamada Q, muestra el indicador de cuánto tiempo de uso queda en una aplicación en particular. El temporizador se puede ajustar o eliminar, pero esta nueva función ayuda a tener más en cuenta la dimensión del tiempo (quizás mal) invertido en un servicio.



“La desintoxicación del dispositivo y los límites de tiempo de la pantalla son las respuestas estándar a la distracción tecnológica en este momento, pero la gente todavía está luchando por encontrar un equilibrio viable”, dijo Steve Sinclair, vicepresidente principal de productos y marketing de Mojo Vision al sitio especializado CNET a propósito de una encuesta que reveló que más de un tercio de los estadounidenses cree que no hay una solución para la distracción tecnológica porque se depende demasiado de los dispositivos.

Truco fácil La tentación puede ser fácilmente resistida si no hay ojos ni oídos que adviertan la llegada de una notificación. Para desactivar las notificaciones en iPhone, tan solo hay que activar el modo “No Molestar” desde el menú de Ajustes o desactivarlas según el servicio desde el menú específico de notificaciones. En Android el camino es similar: hay que dirigirse a Ajustes, luego a Notificaciones y elegir la opción de silencio.

Aplicaciones recomendadas Forest. Es un juego que apunta a la concentración. El usuario planta una semilla; mientras que no usa su smartphone, esta crecerá y se convertirá en un árbol. Si no resiste la tentación de consultar su dispositivo, el árbol se marchitará. Disponible para iOS y Android, su descarga es gratuita.



Focus To-Do. Esta herramienta para iOS y Android combina el temporizador de la técnica Pomodoro con la gestión de tareas. El usuario escoge una tarea; la app establece un conteo regresivo de 25 minutos durante los cuales no puede usar el móvil. Podrá descansar cuando suene el temporizador.



Checky. Checky registra cada vez que el usuario consulta su teléfono. Al final del día, este verá una cantidad (asombrosa). Esta toma de conciencia puede ayudar a hacer cambios en el uso diario y a tener más control sobre la tecnología. Solo disponible para usuarios del sistema operativo Android.

¿Cuánto tiempo es un hábito dañino? Una investigación publicada en 2015 por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos reveló que las personas que pasan dos o más horas al día usando las redes sociales tienen más probabilidades de tener problemas de salud mental. Entre los problemas psicológicos registrados por los investigadores se destacaron la ansiedad, la depresión e incluso pensamientos suicidas. No obstante, un estudio más reciente de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, determinó que es un comportamiento que empieza a ser dañino a partir de las siete horas diarias.

El consejo de Tim Cook para los usuarios El CEO de Apple explicó en una conferencia ante desarrolladores este año cuál es su truco para no depender de su smartphone: “¿Qué es lo que hice? Desactivé las notificaciones. Me pregunté a mi mismo si realmente necesitaba recibir tantísimas alertas del móvil y llegué a la conclusión de que era algo que no aportaba valor a mi vida o que no me hacía mejor persona. Así que decidí tomar medidas. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo”.