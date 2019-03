Estudio pone en la mira la autoestima de las uruguayas

El 63% de las jóvenes uruguayas no se sienten atractivas, 43% cree que debería tener menos peso para lograr un cuerpo ideal y 45% declara haber sido víctima de algún tipo de burla (que en la mayoría de los casos referían a su aspecto físico). Sólo tres de cada 10 niñas y adolescentes -de entre 10 y 17 años- considera que su autoestima es muy fuerte.

Los datos locales se reúnen en “Me quiero, no me quiero”, investigación local impulsada por Dove Uruguay, apoyada por el Carolan Research Institute, realizada por Id Retail, en el marco de la misión social de Dove por la belleza real y su ambición de “liberar a las nuevas generaciones de estereotipos de belleza”.

La baja confianza afecta los vínculos sociales, la salud y hasta el rendimiento académico de las jóvenes y Dove quiere contribuir a que las próximas generaciones crezcan con una relación positiva y armónica con su cuerpo.

Los datos

“Me quiero, no me quiero” procura entender la realidad de las jóvenes en torno al vínculo con su apariencia, su relación con su cuerpo y determinar cuáles son las variables que condicionan la construcción de una autoestima fuerte.

El trabajo consultó a mujeres de 10 a 17 años de Montevideo y constó de tres etapas: 15 entrevistas en profundidad, 12 grupos de discusión y 400 encuestas a jóvenes y sus padres. Los datos fueron segmentados por edad y abarcaron todos los niveles socioeconómicos.

La tarea -que estuvo a cargo de Id Retail- implicó 10 meses de trabajo de campo y validaciones internacionales sobre la aplicación del modelo Fenell que se emplea para el análisis de comportamientos, así como la aplicación de escalas para el modelo de evaluación de autoestima, cyberbullying, insatisfacción corporal, adicción a las redes sociales; entre otros; facilitado por investigadores especializados en autoestima de la Univerity of York (UK).

La belleza

“Abordar la reflexión sobre estereotipos de apariencia es un desafío creciente en una sociedad que sobrevalora la imagen y privilegia una noción de belleza idealizada e inalcanzable”, puntualiza Dove. Esto hace que la apariencia física sea una de las variables más importantes que componen la autoestima.

La información recabada da cuenta que solo tres de cada 10 niñas y adolescentes (entre 10 y 17 años) considera que su autoestima es muy fuerte y el 63% de las jóvenes no se sienten atractivas. Por su parte el 43% entiende que debería tener menos peso para lograr un cuerpo ideal y el 4% declara que le gusta su cuerpo.

Silvana Sottolano, psicóloga clínica y educacional especializada en niños y adolescentes, señala que “la aceptación de nuestra apariencia y la confianza en quienes somos es fundamental a la hora de la realización personal y del disfrute de las oportunidades que la vida nos presenta”.

En total del conjunto de participantes del estudio, sólo el 36% expresó que les gusta todo de sí mismas, mientras que el 64% restante señaló al menos un aspecto que le disgusta.

Como consecuencia de este autoconcepto el 40% de las jóvenes evita usar ropa que le gusta porque siente que no le quedaría bien, un 28% trata de no mostrar fotos que revelen alguna parte de su cuerpo y el 23% declara haber dejado de ir a la playa o piscina porque se sentía incómoda con su aspecto.

El estudio también analizó qué pasa con otras dimensiones que debieran ser consideradas a la hora de componer el concepto de belleza. Es así que se identificó que aquellas chicas que se consideran “Muy inteligentes” tienen un promedio de autoestima sensiblemente superior, de este modo entre quienes se consideran más inteligentes que atractivas un 27% considera tener autoestima muy fuerte.

La mirada del otro

La adolescencia es una etapa clave en la construcción de la identidad y la opinión de terceros tiene un peso superlativo en la validación de sus percepciones. En este período el vínculo con sus pares, es muy importante.

“Mantener las amistades es fundamental para la imagen propia de las chicas y el éxito que creen alcanzar”, apunta el psicólogo Roberto Balaguer, Magister en Educación y experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Sin embargo, los vínculos no siempre son sencillos. Un 18% de las consultadas admite haber tenido que hacer “algo” para ser aceptada por sus pares.

El 45% declara haber sido víctima de algún tipo de burla o acoso (en el 85% vinculadas a su apariencia física, como su peso, color de piel o forma de vestir).

Puede asumirse que las burlas siempre fueron parte de la vida adolescente y es cierto que no son exclusivas de esta generación, pero sí existen dos cambios que no pueden pasar inadvertidos: su proporción y sus consecuencias.

Dentro de las consecuencias, según el estudio, quienes fueron víctimas de burlas tienen el doble de autoestima baja que quienes no lo sufrieron y en entrevistas y grupos de discusión destaca el impacto que tiene en la vida de las jóvenes, mencionando episodios de auto lesión y la consideración de auto eliminación. Adicionalmente 1 de cada 4 jóvenes declara que le gustaría respetarse más a sí misma.

“La proporción de las burlas es algo nunca antes experimentado por los adultos. Hoy en día el escenario de acoso no se limita a la presencia cara a cara, sino que permanece activo a través de medios digitales, dejando a las jóvenes sin refugio y bajo la presión de la exposición permanente”, afirma Balaguer.

Lo virtual y lo real

El estudio también profundizó en el papel que cumplen las redes sociales en la construcción de autoestima de niñas y jóvenes. Según manifestó actúan como “reproductores de estándares y culto a la imagen a la vez que son determinantes en el desarrollo de vínculos y en la conquista de la aceptación entre pares”. Para las jóvenes, el éxito social está asociado al mundo virtual y es medido en la cantidad de “me gusta”. La adolescente popular es la que tiene las mejores fotos y alcanza la mayor cantidad de seguidores. La red preferida es Instagram, seguida de WhatsApp y YouTube.

El 41% está de acuerdo en que pasa mucho tiempo en su red social favorita y el 30% admite que necesita usarla cada vez más.

El rol de los adultos

En gran medida la sensación de hostigamiento es procesado en soledad. La mitad de quienes sufrieron burlas no se lo contaron a sus padres. El 64% decidió hablar porque sufría hostigamiento de forma reiterada.

En tanto, el 44% de los padres consultados sobrevalora la autoestima de sus hijas, calificándola por encima de lo que ellas mismas declaran.

De hecho los adultos en cuestión demostraron no darle a la temática la relevancia que tiene para las jóvenes. En el ránking de preocupaciones las burlas y acoso ocupan el séptimo lugar y tienen solo 6% de menciones, la atención está puesta en la seguridad de sus hijas (el 40% de las menciones; es seguida de lejos por el consumo de marihuana y drogas en segundo lugar con 11%).

Según el estudio, el rol de los adultos no se limita a los padres, sino que el espacio académico surge como un espacio clave para el desarrollo de las adolescentes. En este sentido, es importante el liderazgo de los educadores.

Batalla diaria

“Me quiero, no me quiero” concluye mostrando un dato alentador: el 50% de las jóvenes dieron a conocer los episodios de burla y en un 77% de esos casos lograron mejorar la situación.

“Al tomar conocimiento de situaciones de hostigamiento, un 96% de los padres actúa ante situaciones de burla, en el 66% de los casos la acción es hablar con su hija”, detalla el informe.

El soporte, la orientación y la contención a las jóvenes por parte de los adultos es clave y juegan un rol importante en el camino de la construcción de una autoestima fuerte. “No importa cual sea la naturaleza del vínculo, los adultos tenemos que sentirnos parte de la solución”, subraya el informe.

“El exterior es vulnerable y permanentemente cambiante, por lo que en la medida que nuestra autoestima esté a merced de éste, difícilmente logremos sentirnos en armonía con nuestra apariencia. El desafío es acompañar este proceso, validando una mirada personal amable, que revalorice la riqueza y abundancia que hay en cada uno, en tanto únicos e irrepetibles. La única posibilidad de lograr una autoestima positiva es relativizando la mirada externa y priorizando la propia”, concluye Sottolano.

Ciclo de cuatro programas

Misión en acción

“La belleza debería ser fuente de confianza y no de ansiedad”. Con esta convicción, Dove asumió el compromiso de promover la confianza corporal y la autoestima de niñas, adolescentes y mujeres y en 2004 lanzó su campaña global por la belleza real.



La iniciativa procura generar consciencia sobre la forma en que las mujeres perciben y adoptan los modelos imperantes. La intención es evitar que sientan presión por cambiar su apariencia para adaptarse a estereotipos vinculados con la perfección y lo inalcanzable, lo cual les genera una frustración permanente.



Durante más de 15 años, la campaña global por la belleza real impactó a más de 57 millones de jóvenes. En Uruguay desde 2014, talleres de autoestima para jóvenes de quinto año escolar a segundo del liceo, impactaron a más de 5.000 jóvenes con el llamado Dove Day.



Sumados a estos talleres, la marca creó I Dove Me, una iniciativa local que promueve la reflexión sobre autoestima, los estereotipos de belleza y celebra el día internacional de la mujer. I Dove Me fue vista por más del 16% de mujeres mayores de 18 años y contó con el apoyo de ONU Mujeres, IN Mujeres del Mides y la Secretaría de la Mujer de la IM.



Para facilitar y promover estas conversaciones puede visitarse www.dove.com.uy