Aprender a convivir con los niños

Hoy, a las 19:30 horas, en el Club Español, el psiquiatra Ariel Gold y su equipo de especialistas del Centro Clínico del Sur presentarán el libro Con-Vivir (Editorial Planeta).

El texto -que escribió junto a Christian Cabane, Lucía Calderón, Nicolás Capote, Sandra Kiriakidis, Gabriel Rossi y en el que colaboraron Lorena Estefanell, Roberto Balaguer y Miguel Carbajal- es el primero orientado a los padres y no tanto a los docentes, como sus títulos anteriores Psicoeducar 1 y 2.

Bajo el título “Con-vivir”, Gold agrega “claves para ayudar a nuestros hijos y alumnos a usar bien su libertad”. Según explicó a El País, ése es el corazón del libro.

“Este texto fue escrito pensando en la mamá y el papá que están en su casa tratando de hacer lo mejor por sus hijos. Cuando reflexionamos sobre cuáles son los problemas más importantes que tenemos la palabra convivencia aparece inmediatamente. Este es un libro de estrategias para tratar de mejorar la convivencia”, aseguró Gold.

Al principio de cada capítulo se lo ilustra con diez preguntas que se irán contestando a lo largo del texto y al final se proponen otras diez conclusiones que si bien no responden las interrogantes, dan claves a los adultos sobre cómo afrontar las diferentes situaciones.

“Al final todo el texto contiene 100 sugerencias para poder mejorar la convivencia en casa o en la clase”, destacó.

“Es un texto que puede ser leído en desorden y que apunta a que sabemos que a veces los padres van a ir al conflicto que están teniendo en ese momento”, puntualizó Gold.

Además, el psiquiatra sostuvo que el texto está escrito en un lenguaje simple y menos técnico para que sea comprensible por cualquier adulto. El trabajo no pretende hablar de problemas de convivencia de forma grandilocuente, como sería a nivel social o tocar temas como la inseguridad, sino que procura centrarse en los espacios controlables por los adultos: casa y aula.

Estrategias

Gold hizo énfasis en que los adultos deben tener ciertas estrategias para educar a sus niños en la convivencia. Entre ellas destacó la importancia de enseñarle a los más chicos a autorregularse: “Esto quiere decir que los niños deben aprender a actuar no siempre en función de las ganas que tienen o las necesidades inmediatas, sino de lo que conviene, aunque no les guste demasiado”, resaltó.

En el texto, esto lo ejemplifica a través de un caso en el que un pequeño prefiere esperar a sus hermanos y no comerse su merienda, aunque no sació su apetito, por ejemplo. El segundo grupo de estrategias está vinculado con conectar con los demás. “Es importante desarrollar empatía, donde la idea no es solo no hacer ‘lo que se me canta’, sino además hacerlo por el otro”, subrayó.

“El tercer grupo está vinculado a resolución de problemas conflictivos y aparece el gran tema de las habilidades sociales. Hay un grupo de capítulos que se dedican a ese tema”, afirmó.

La cuarta estrategia, planteó el especialista, refiere al uso de la libertad. “Tenemos que asumir que nuestros hijos van a ser libres aunque nosotros no queramos. La gran educación consiste, justamente, en enseñar a usar bien la libertad y esa libertad se enmarca a través de los famosos límites”.

Drogas y bullying

Para escribir los últimos tres capítulos de su texto, Gold decidió convocar a referentes de cada área: Gabriel Rossi, Roberto Balaguer y Lorena Estefanell.

Gold destacó que lo fundamental de los capítulos sobre el abuso de sustancias y el uso excesivo de las pantallas se relaciona con el “mal uso de la libertad”.

“El gran problema que los chiquilines hacen lo que les canta en el momento que se les canta porque fueron educados de esa manera”, afirmó y agregó: “Si enseñamos a nuestros hijos a usar bien su libertad podríamos bajar el efecto dañino de esos abusos”.

Según el psiquiatra, educar debe ser visto como un acróstico de la palabra arte: A, de amor; R, de respeto; T, de tiempo; y E, de empatía. Sin embargo, Gold advirtió que en el presente el tiempo es el que más se está sacrificando cuando se trata de educar a los niños: “El tiempo tiene dos componentes: uno es el tiempo físico, es el que elegimos para estar con nuestros hijos; y lo otro es el tiempo real, o sea si mientras estoy con ellos tengo el celular en la mano no estamos disponibles”, señaló.

“Necesito adultos físicamente presentes y emocionalmente disponibles para educar. Eso es lo que estamos viendo que se está complicando y que está generando que los chiquilines no desarrollen la autorregulación, empatía, habilidades sociales y la libertad”, aseguró.

Final auspicioso

Dado que el último capítulo del libro trata sobre bullying, Gold decidió a modo de epílogo escribir un texto al que tituló “Ubuntu”. Además de que Ubuntu era el grito de guerra de Nelson Mandela, Gold destacó que la narración popular demuestra que Ubuntu es pararse a esperar a los otros y disfrutar juntos y en armonía.

En el libro el psiquiatra invita a hacer una rápida búsqueda de Google sobre el concepto, pero subraya que la educación y los valores deben ser transmitidos por los adultos.