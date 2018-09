Estudio advierte que cambio climático modificará diversidad biológica

A menos de que se reduzcan las actuales emisiones de gases de efecto invernadero que experimenta actualmente el planeta, se repetirá un efecto similar al registrado cuando llegó a su fin la edad de hielo y la vegetación de la Tierra cambió drásticamente.



Esta es la conclusión de unos investigadores que estudian los cambios prehistóricos en la vegetación para conocer el futuro de los ecosistemas del planeta y cuyo trabajo se publicará este viernes en la revista Science.



"Alrededor del 70 % de los ecosistemas experimentaron grandes cambios en las especies y el tipo de vegetación al subir la temperatura", dijo Connor Nolan, del Departamento de Geociencias de la UA, en un comunicado de prensa.



El análisis estuvo basado en el estudio de la información extraída de 594 previos reportes que han cubierto todos los continentes a excepción de la Antártida.



Nolan indicó que el estudio es la compilación más completa de vegetación y otros datos ecológicos que cubren el periodo comprendido entre la altura de las glaciaciones hace 21.000 años y la era preindustrial.



Las regiones del mundo que tuvieron los mayores aumentos de temperatura desde la edad de hielo también tuvieron los mayores cambios en la vegetación, concluyeron los científicos.



Establecer esta relación entre el cambio de temperatura y el grado de cambio de vegetación permitió a los investigadores determinar cómo podrían cambiar los ecosistemas bajo varios modelos de emisiones de gases de efecto invernadero.



"Usamos los resultados del pasado para analizar el riesgo del futuro cambio en los ecosistemas. Encontramos que, a medida que aumentan las temperaturas, el riesgo es mayor", dijo Nolan.



La temperatura del planeta ha aumentado entre 7 y 13 grados Fahrenheit (4 y 7 grados centígrados) desde la última edad de hielo. Las proyecciones indican que el planeta se calentará de la misma manera en los próximos 100 a 150 años si no se reducen las emisiones de tipo invernadero.



Stephen Jackson, co autor del estudio y director del Centro de Ciencia de Adaptación Climática Sudoeste del Servicio Geológico de EEUU, dijo en el mismo comunicado que estos cambios a la vegetación amenazan la diversidad biológica del planeta, y es que al cambiar los ecosistemas la vegetación puede reducirse amenazando las especies que viven en esta región.



Jackson puso como ejemplo los incendios que han devastado los bosques occidentales de EE.UU., los cuales quizás no podrán volver a crecer con los mismos tipos de plantas que había en la región.