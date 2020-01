Seis estancias turísticas uruguayas para pasar el verano sin extrañar la playa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este no es un listado para vivir solamente tradiciones como el ordeñe o la yerra (aunque puedan hacerse en estos lugares). Es una selección de seis estancias turísticas para pasar al menos un día en un ambiente campestre y vivir una experiencia para recordar más allá del verano.

Indaré.

Un viaje al pasado es la propuesta de Indaré, en Boca del Rosario, departamento de Colonia. “La usina a vapor y el taller naval están como si se hubieran cerrado ayer”, dijo Facundo Ferro, responsable del lugar. Hace 100 años, Indaré era una mina que empleaba a mil personas y exportaba a Argentina. El visitante puede recorrer las instalaciones de la planta industrial y, además, caminar hasta la playa. Parte del paseo es ver las 28 locomotoras a vapor del 1900 y que se utilizaban para tirar las vagonetas. “Es una de las colecciones más grandes del mundo”, comentó. El acceso al predio cuesta $ 150 todos los días; el paseo guiado se realiza solo los domingos por $ 250.



Paseo en locomotora a vapor por esta estancia de Colonia.

Vik.

Tranquilidad y exclusividad es la impronta de este establecimiento situado a 15 minutos de las playas de José Ignacio. Desde el exterior, este edificio blanco de baja altura fue diseñado para parecerse a una hacienda tradicional; pero el interior está cargado de sorpresas: desde obras de arte de la colección personal de la familia Vik a una escultura de Pablo Atchugarry, enormes geodas de amatista y un techo pintado por Clever Lara. Las suites, además, tienen piezas de otros artistas que le dan su personalidad al espacio.



Varias obras de arte se pueden encontrar en esta estancia de José Ignacio.

La Macarena.

A 25 minutos del Centro de Montevideo se pueden realizar actividades únicas en el área: paseos en lancha o en jeep por los humedales de Santa Lucía. La Macarena, en Rincón de Melilla, ofrece estas opciones para pasar el día. “Nuestro humedal es mucho más agreste que el que conoce la gente en Santiago Vázquez”, dijo Mariano, uno de sus encargados. Los visitantes pueden adentrarse en el monte nativo e interactuar con carpinchos y tortugas. En verano, además, se puede ayudar en la cosecha de duraznos, pelones y manzanas. El día completo cuesta $ 1.400 (incluye almuerzo, merienda y todos los paseos). Si se prefiere pasar la mañana o la tarde, cada actividad cuesta $ 350. Se puede almorzar por $ 650 y merendar por $ 350.



Paseo por los humedales es una de las opciones del establecimiento de Rincón de Melilla.

La Cimarrona.

A 45 kilómetros de Punta del Este, la naturaleza invade la vista. Tal es así que uno de los fuertes de La Cimarrona, ubicada en el kilómetro 129,500 de Ruta 9, es el avistamiento de aves. Hay más de 40 especies para admirar: desde una perdiz común a un cuervo de cabeza roja. “Hay una buena cantidad de calandrias. Son las que más interesaron a Charles Darwin cuando estuvo en la zona”, apuntó Guillermo Sartori, responsable del establecimiento. La Cimarrona se encuentra en un valle recostado donde comienza la Sierra de la Ballena. El lugar, según Sartori, es energético. La casa tiene capacidad para ocho personas. En temporada alta, el día cuesta $ 4.300.

En esta estancia cercana a Punta del Este se pueden avistar más de 40 especies de aves.

El Balcón del Abra.

Tranquilidad, gran variedad de actividades y una oferta gastronómica entre lo casero y las especialidades vietnamitas son el sello de esta posada de campo ubicada en medio de las sierras del departamento de Lavalleja, a 184 kilómetros de Montevideo. Tours en moto, vuelo libre, canotaje, pesca, escalada, canotaje, golf y avistamiento de aves son parte de las opciones. Un punto a destacar es que el agua que sale de las canillas y duchas y que abastece a la piscina es mineral, proveniente de perforaciones propias en la roca. Son solo ocho habitaciones con un ancho de paredes y altura del techo que hacen innecesario el uso del aire acondicionado. La pensión completa, que incluye cuatro comidas y una cabalgata guiada por día, va de los US$ 150 a los US$ 200. Se puede contratar habitación y desayuno desde US$ 80 o una estadía diaria, que incluye almuerzo, merienda y cabalgata, por US$ 80. No trabajan con tarjetas de crédito o débito.



Mucha tranquilidad en medio de las sierras de Lavalleja.

Los Plátanos.

Se trata de un establecimiento familiar que centra su atractivo en proponerle a los huéspedes vivir tal como se hace en el medio rural. La dueña es una familia que va por su séptima generación y que reside en este viejo casco de estancia ubicado en el departamento de Treinta y Tres (Ruta 7, kilómetro 234). Desde sentarse bajo un árbol a leer un libro hasta cabalgar o participar de las actividades rurales, muchas son las cosas que se pueden realizar en este lugar que solo tiene tres habitaciones para alquilar. Destaca también su comida casera, que se puede aprender ya que hay talleres de cocina. La suite familiar se consigue desde US$ 100 y las otras dos habitaciones desde US$ 60. Solo incluye el desayuno, el resto de los servicios se pagan aparte.