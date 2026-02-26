En estas “Vacaciones Épicas” la historia cobra vida

La actividad denominada "La Historia cobra vida" fue planificada y desarrollada por las niñas y niños de Primaria que asisten actualmente a la colonia de verano del Elbio Fernández bajo la coordinación del equipo de recreación.

Bajo el claim elegido para estas vacaciones “Vacaciones épicas”, los estudiantes diseñaron una serie de actividades prácticas utilizando la colección "Historia Universal para Niños", recientemente lanzada por El País.

“El Egipto de los Faraones” fue el libro elegido por los estudiantes para la realización de estos talleres, que incluyeron desde rondas de lectura hasta búsquedas del tesoro y representaciones artísticas, generando un espacio de aprendizaje y reflexión sobre una de las civilizaciones más importantes, duraderas y fascinantes de la historia.

El Lic. Camilo Russomano, coordinador de la Colonia de Vacaciones del Elbio señaló “cada año la temática de las vacaciones varía buscando aportar recursos creativos al equipo multidisciplinario que trabaja en la propuesta innovando en la presentación de actividades para que aquellos niños que asisten año a año sientan que cada edición ya sea de verano o invierno es diferente y única”.

“Justamente pensando en los grupos de los alumnos más grandes que egresan de Primaria -y por lo tanto son sus últimas vacaciones con nosotros- creamos el programa de "recreadores junior" dónde hacemos participes a quienes lo desean de poder pensar y presentar actividades a sus pares o a los más pequeños”.

Utilizando la colección y gracias a los textos e ilustraciones diseñados especialmente para los más pequeños, niños y niñas disfrutaron de la lectura y las dinámicas generadas convirtiéndose en una actividad intergeneracional que entusiasmó a todos por igual.

Russomano explicó en detalle la dinámica. “En La Historia cobra vida algunas de nuestras recreadoras junior diseñaron una búsqueda arqueológica donde los más pequeños de primaria encontraron jeroglíficos que los guiaron hacia un mapa que marcaba como destino la biblioteca de primaria. Al llegar descubrieron una pirámide de libros con la sorpresa de que podían ganarse uno para cada uno si respondían correctamente a las preguntas de las faraonas. Rápidamente se dividieron en pequeños grupos donde cada recreadora junior leyó un fragmento del libro y luego mediante un juego de preguntas y respuestas los más pequeños fueron ganando sus libros de regalo”.

Caracterizados como faraones y faraonas del Antiguo Egipto, los niños disfrutaron de un espacio de lectura compartiendo una instancia de intercambio entorno a las actividades propuestas en los propios libros, reconociendo y consolidando los conocimientos adquiridos durante las dinámicas grupales.

“Sin duda se trató de una actividad que quedará para la Historia de Vacaciones en el Elbio” concluyeron los organizadores.

Serie de libros Vale recordar que la colección “"Historia Universal para niños" se encuentra disponible en coleccionables.elpais.com.uy , llamando al 29004141 y en los kioscos de todo el país y se trata de una serie de libros ideales para el comienzo de clases y la biblioteca del hogar.



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