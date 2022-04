Elon Musk se suma a junta directiva de Twitter y promete "mejoras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fundador de Tesla, Elon Musk, formará parte de la Junta Directiva de Twitter después de que el lunes se conociera que adquirió un 9,2 % de la plataforma de mensajes y prometió que hará "mejoras significativas" en los próximos meses.

Por lo pronto, ayer mismo hizo una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando si los usuarios querían un botón de editar.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

"Estoy emocionado de compartir que vamos a nombrar a Elon Musk miembro de nuestra junta", escribió el director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, en un mensaje difundido en la red social.



Agrawal agregó que la compañía ha mantenido conversaciones con Musk en las últimas semanas y que aportará "un gran valor" a la Junta Directiva de la empresa.



"Él es tanto un creyente apasionado como un intenso crítico del servicio, que es exactamente lo que necesitamos en Twitter , y en la sala de juntas, para fortalecernos a largo plazo. ¡Bienvenido Elon!", escribió Agrawal en otro mensaje.



El propio Musk respondió a Agrawal con otro tuit en el que mostraba su deseo de comenzar a trabajar en la junta directiva "para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses", aunque no ofreció más detalles.



Tras conocerse el nombramiento del empresario, las acciones de Twitter se dispararon un 7,3 % en las actividades electrónicas de la Bolsa de Nueva York anteriores a su apertura.



De acuerdo con un documento remitido al regulador bursátil, Musk no podrá controlar en ningún momento más de un 14,9 % de la compañía, ni de forma individual o como parte de un grupo.



El anuncio de la adquisición por parte de Musk de un 9,2 % de la plataforma tecnológica disparó ayer los valores de la compañía que cerraron un 27,12 % por encima de su cierre anterior.



El multimillonario, que posee en la actualidad casi 73 millones y medio de acciones de la compañía de mensajería, criticó a finales de marzo la red social en varios tuits.



El 25 de marzo, propuso una votación entre sus seguidores sobre si Twitter se adhería "rigurosamente" al principio de la libertad de expresión.

El 70,4 % de los más de dos millones de usuarios que participaron en el sondeo aseguraron que no.



"Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor vote con cuidado", escribió Musk entonces, antes de que se conociera su participación en la red social.



Un día antes había preguntado, también a través de la misma red, sobre si el algoritmo de Twitter debería ser abierto, a lo que el 82,7 % de los participantes en la encuesta respondieron que sí.



Media hora antes de la apertura de la Bolsa de Wall Street, el precio de las acciones de Twitter se situaban un 20 % por encima de su valor al cierre del viernes:



Musk ha sido siempre muy activo en Twitter, desde donde ha compartido información sobre sus empresas y donde ha protagonizado varias polémicas, como su apoyo y su rechazo a la criptomoneda dogecoin, que provocó fluctuaciones de vértigo.



En noviembre de 2021, el empresario sondeó a los usuarios de Twitter sobre si debía o no vender un 10 % de sus acciones en Tesla.



"Mucho se comenta últimamente de que las ganancias no realizadas son una manera de evadir impuestos, así que propongo vender el 10 % de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?", preguntó entonces, a lo que un 57 % de más de 3,5 millones de participantes dijeron que sí.



Tras la encuesta, Musk vendió sus acciones, pero numerosos medios apuntaron que esta venta estaba ya programada por el multimillonario, para poder hacer frente a un importante pago de impuestos.