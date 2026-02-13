Día Mundial del Soltero y otras efemérides de este viernes 13 de febrero de 2026

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 13 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 13 de febrero

Día Mundial del Soltero, celebrado cada 13 de febrero, es una fecha dedicada a quienes eligen estar solteros, celebrando la independencia y la libertad personal. A menudo opacado por el Día de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, el Día Mundial del Soltero pone de relieve la importancia de disfrutar de uno mismo y valorarse, sin la necesidad de una relación romántica.

El origen del Día Mundial del Soltero

El Día Mundial del Soltero comenzó en China en la década de 1990. En ese entonces, un grupo de jóvenes solteros se unieron para crear un día que celebrara el hecho de estar sin pareja, sin que esto fuera visto como algo negativo. Elegir el 13 de febrero para esta celebración fue una decisión estratégica, ya que se encuentra justo antes del Día de San Valentín, un día dedicado a las parejas, por lo que se contrasta la celebración del amor romántico con la autoafirmación y el amor propio.

En China, el día se conoce como "Guanggun Jie", donde "guanggun" significa soltero y se ha convertido en una de las festividades más populares, no solo para los solteros, sino también como una jornada de grandes descuentos en el comercio electrónico, similar al Black Friday.

Eventos que sucedieron un 13 de febrero y marcaron la historia

Mujer cuelga calendario mensual. Foto: Freepik.

1960: Francia, tras su desastre militar en la Indochina francesa (actual Vietnam) y la humillación de la expropiación del canal de Suez, ocurrida en octubre de 1956 al dejar EE.UU. a sus aliados sin respaldo, aceleró su programa nuclear de defensa y, en el día de hoy, detonó su primera bomba atómica de pruebas en el Sahara argelino.

1945: Se llevó a cabo un bombardeo aéreo masivo de los aliados contra la ciudad alemana de Dresde. Durante 3 días, 1.300 aviones ingleses y estadounidenses lanzaron 3.900 toneladas de bombas y material incendiario, reduciendo la ciudad a escombros y causando la muerte de entre 35.000 (fuentes oficiales) y 135.000 personas (fuentes civiles). Algunos mandos intermedios aliados expresaron su más enérgico desacuerdo con esta acción contra civiles indefensos, ya que Dresde no era una ciudad industrial de producción de material de guerra. Los promotores del ataque manifestaron que este serviría para romper las líneas de comunicación que habían entorpecido la ofensiva soviética en el Este. A pesar de ello, muchos continuaron pensando que el ataque se había planeado para aterrorizar a la población civil alemana y forzar de este modo la rendición nazi.

1904: La Asamblea Constituyente panameña, presidida por Pablo Arosemena Alba, aprobó la primera Constitución. El día 16 de este mismo mes, en sesión secreta, se eligió unánimemente a Manuel Amador Guerrero como primer presidente constitucional de la República de Panamá. Ya como presidente, Manuel Amador conformó su primer gabinete de gobierno por partes iguales, entre destacados y sólidos liberales y conservadores.

1812: En Chile se editó la "Aurora de Chile", primer periódico del país, publicado hasta el 1 de abril de 1813.

1812: En la ciudad de Rosario (Argentina), el general Manuel Belgrano propuso al Gobierno la creación de un estandarte nacional con el fin de motivar a la tropa en la lucha por la independencia, en vista de que los cuerpos del Ejército usaban diferentes enseñas. El 18 de febrero, el Triunvirato aprobó el uso de la bandera blanca y celeste.

1801: En Aranjuez (España), Godoy por España y Luciano Bonaparte en representación de Francia, firmaron un convenio que estableció el auxilio de la armada española a Napoleón Bonaparte para enfrentarse a los británicos.

1678: Más de 76 años después de su muerte, se publicó el "Sistema Tychonico", de Tycho Brahe, sobre el sistema solar, según el cual el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno giraban alrededor del Sol, una solución de compromiso entre el sistema geocéntrico tolemaico y el heliocéntrico elaborado por Copérnico.

1668: Con el tratado de Lisboa firmado hoy con intermediación inglesa, España y Portugal acordaron la paz y Portugal logró su independencia poniendo fin así a casi un siglo de dominación española.

Personalidades trascendentales que nacieron un 13 de febrero

1929: En Santiago de Veraguas (Panamá) nació Omar Torrijos, militar y político panameño. En el golpe militar que en 1968 derrocó al presidente Arnulfo Arias, surgió como máximo dirigente del nuevo régimen. Tras las elecciones celebradas en agosto de 1972, la Asamblea Nacional otorgó a Torrijos poderes extraordinarios durante 6 años. Negoció con Estados Unidos que la soberanía de la zona del Canal se transferiría progresivamente al Estado de Panamá, culminando este proceso el 31 de diciembre de 1999.

1903: Nació en Lieja (Bélgica) el escritor belga, Georges Simenon, creador del "comisario Maigret", entrañable personaje literario. Por superstición, ya que nació un viernes 13, fue oficialmente inscrito como nacido ayer, día 12.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.