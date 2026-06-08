Qué se celebra hoy, lunes 8 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, lunes 8 de junio de 2026, esta nota reúne las efemérides más relevantes de un día como hoy en la historia, con una selección de hechos históricos y nacimientos destacados de esta fecha.

Qué se celebra este 8 de junio

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha oficial de la ONU para recordar el papel crítico que juegan los océanos como "pulmones del planeta". La jornada busca movilizar a la población para la gestión sostenible de los recursos marinos y denunciar el impacto de la contaminación por plásticos en el ecosistema marino.

Vista del océano. Foto: Unsplash.

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de junio

1949. Se publica simultáneamente en el Reino Unido y en Estados Unidos la novela de ciencia ficción "1984", escrita por George Orwell. La obra es considerada una de las más influyentes del siglo XX por su retrato de una sociedad sometida al control total del Estado.

George Orwell.

1947. Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón, llega a Madrid. Su visita es recibida con numerosas manifestaciones populares de agradecimiento por la ayuda económica brindada por Argentina al pueblo español.

Mural de Eva Duarte de Perón en La Boca, Buenos Aires, Argentina.

1867. Francisco José I y su esposa, la emperatriz Sissí, son coronados reyes de Hungría en Cfen. El hecho se inscribe en una etapa clave del poder de los Habsburgo y tendría repercusiones en procesos políticos posteriores en Europa.

1692. En Ciudad de México se produce un gran motín popular en la Plaza Mayor, en medio de una crisis provocada por malas cosechas, hambruna y epidemias. La revuelta deriva en incendios contra el Palacio del Ayuntamiento, el Palacio Virreinal y puestos de mercaderes.

1637. René Descartes publica en Leiden su "Discurso del Método". El texto se convertirá en una referencia central del pensamiento moderno al proponer una nueva teoría del conocimiento, apartada del dogmatismo escolástico y religioso.

1191. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, se incorpora al asedio de Acre durante la Tercera Cruzada. Lo hace después de haber conquistado Chipre en el camino, en una campaña decisiva para ese episodio militar.

793. Se registra la primera incursión vikinga en el este de Inglaterra con el saqueo del monasterio de Lindisfarne. Este episodio es señalado como uno de los grandes hechos históricos que marcaron el inicio de una etapa de expansión y temor en Europa.

Quiénes nacieron un 8 de junio

1977. Nació en Atlanta, Georgia, Kanye Omari West, mejor conocido como Kanye West. El rapero estadounidense ganó popularidad a principios de los años 2000 con grandes hits como Through the Wire o Jesus Walks. Más adelante, amplió su repertorio con Gold Digger, Stronger, Can't Tell Me Nothing, entre otras.

Kanye West.

1951. Nacía un día como hoy Gaynor Hopkins, conocida por su nombre artístico Bonnie Tyler, es una cantante, compositora, empresaria y filántropa británica. Entre sus canciones más famosas se encuentran Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.

Bonnie Tyler en el Auditorio del Sodre.

1903. Nace en Bruselas Marguerite Yourcenar, escritora belga que más tarde se nacionalizará estadounidense. Entre sus obras más reconocidas figura "Memorias de Adriano", una de las novelas históricas más destacadas del siglo XX.

1867. Nace en Richland Center Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense y figura clave de la arquitectura moderna. Fue impulsor de la llamada arquitectura orgánica, basada en la integración entre la construcción, su función y el entorno natural.

1810. Nace en Zwickau Robert Schumann, compositor alemán del romanticismo. Su obra, especialmente la escrita para piano, estuvo profundamente influida por la literatura y ocupa un lugar central entre los nacimientos recordados en estas efemérides.

1671. Nace en Venecia Tomaso Giovanni Albinoni, compositor italiano del barroco. Su producción incluye óperas, sonatas, cantatas y conciertos, y su nombre quedó asociado a una de las piezas más difundidas del repertorio barroco.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.